Biblioteca Estadual do Ceará celebra centenário de Paulo Freire em evento

Paulo Freire (1921 - 1997), filósofo, educador e patrono da educação brasileira, celebrou seu centenário de nascimento no domingo, 19. Em comemoração a um dos mais importantes pesquisadores da pedagogia, a Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) promove três dias de evento on-line entre quarta-feira, 22, e sexta-feira, 24.

Nos webinários, profissionais cearenses abordam as diferentes áreas de conhecimento impactadas pela obra freireana. Uma das mesas-redondas será “Experiências de educar: Paulo Freire nas políticas públicas para a educação e à cultura”.

A conversa abordará a prática educacional a partir da perspectiva do compartilhamento de experiências e do diálogo. Na data, participarão: Fabiano Piúba, educador e secretário da Cultura do Estado do Ceará; Bete Jaguaribe, professora e diretora do Instituto Dragão do Mar; e Cristiana Holanda, gestora da coordenadoria de Justiça Restaurativa da Vice-Governadoria do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, haverá duas outras discussões, que são “Paulo Freire: ler o mundo, gerar conhecimentos” e “Ensinar e aprender: a realidade dos sujeitos e a escrita da Pedagogia do Oprimido”.

Outros nomes da área da pedagogia marcarão presença, como João Figueiredo e Iago Barreto, educadores e pesquisadores; Francisco Régis Lopes Ramos, pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC), e Sérgio Coelho Borges Farias, educador vinculado à Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Todas as ações ocorrerão às 10 horas por meio do canal do YouTube da Bece. Os webinários terão acessibilidade em Libras e ficarão disponíveis on-line após a transmissão.

Sobre o assunto Após golpe, cantora Giselle Café planeja álbum e feat com Wesley Safadão

BTS faz performance e discurso em Assembleia Geral da ONU

Rock In Rio 2022: venda de ingressos começa na terça, 21

Programação completa

quarta-feira, 22, às 10 horas

- Mesa-redonda “Paulo Freire: ler o mundo, gerar conhecimentos”, com João Figueiredo, Iago Barreto Soares e mediação de Kellynia Alves

quinta-feira, 23, às 10 horas

- Mesa-redonda “Ensinar e aprender: a realidade dos sujeitos e a escrita da Pedagogia do Oprimido”, com Sérgio Coelho Borges Farias, Francisco Régis Lopes Ramos e mediação de Carla Vieira

sexta-feira, 24, às 10 horas

- Mesa-redonda “Experiências de educar: Paulo Freire nas políticas públicas para a educação e à cultura”, com Fabiano dos Santos Piúba, Bete Jaguaribe e Cristiane Holanda

100 Anos de Paulo Freire

Quando: de quarta-feira, 22, a sexta-feira, 24, sempre às 10 horas

Onde: no canal do YouTube da Biblioteca Pública Estadual do Ceará



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags