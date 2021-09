Temperatura Máxima hoje, 19: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ficção científica vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de "Bumblebee". Com os atores Hailee Steinfeld e John Cena no elenco, o longa é dirigido por Travis Knight, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Refugiado em um ferro-velho na Califórnia, Bumblebee, machucado e sem condição de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie. Quando Bee ganha vida, porém, a moça percebe que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.

Tendo 1 hora e 54 minutos de duração, o filme de ficção científica traz no elenco os atores Hailee Steinfeld, John Cena, Pamela Adlon, Eduardo Borgerth, Reginaldo Primo, Izabel Lira, João Cappelli, Amanda Manso, Jorge Lendeborg Jr. e Dylan O'brien.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 19



Qual filme: Bumblebee

Quando: Hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

