Domingo Maior hoje, 19: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Desconhecido”. Com os atores Liam Neeson e Diane Kruger no elenco, o longa é dirigido por Jaume Collet-Serra, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

Na trama, Martin acorda após quatro dias em coma devido a um acidente em Berlim. Ao tentar reencontrar sua esposa, ela não o reconhece e outro homem atende pelo seu nome. Ele então investiga o que pode ter acontecido, mas a situação complica-se ainda mais quando assassinos começam a persegui-lo.

Tendo 1 hora e 53 minutos de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Aidan Quinn, Bruno Ganz, Diane Kruger, Frank Langella, January Jones e Liam Neeson.

Filme do Domingo Maior hoje, 19

Quando: Hoje, domingo, 19 de setembro (19/09), às 23 horas e 50 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

