Horóscopo do dia (19/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 19 de setembro (19/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 19 de setembro (19/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro de Lua e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

A criatividade pode ser uma aliada para superar desafios. Lua e Netuno conjuntos na área de crise tendem a promover reflexões profundas sobre a vida e os problemas. Tente não deixar que a melancolia se manifeste, buscando valorizar os aspectos positivos das situações.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure valorizar as pessoas como elas são, como sugere o trígono Lua-Vênus. O encontro entre Lua e Netuno na área de amizades pode indicar a importância da empatia e da solidariedade no trato interpessoal, embora peça cuidado quanto idealizações que lhe afastem da realidade.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Como sugere o trígono Lua-Vênus, busque usar a criatividade para que as obrigações sejam agradáveis. Lua e Netuno podem canalizar suas energias para o que lhe dá satisfação e para o que lhe permite exercitar seus talentos, apesar de haver a tendência de se afastar do que considera desinteressante.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

É preciso manter os pés no chão, pois idealizações em excesso minam o raciocínio lógico e geram frustrações. Aproximando-se na área espiritual, Lua e Netuno tendem a intensificar o fluxo emocional e afetivo, o que é corroborado pelo trígono Lua-Vênus. Cuidado com devaneios!

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Tente realizar atividades introspectivas que lhe tragam satisfação pessoal, como cuidados com a beleza e o conforto doméstico. A Lua encontra Netuno e forma trígono com Vênus no segmento intimidade-família, favorecendo o recolhimento ao lado dos seus afetos neste dia.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque valorizar as redes sociais para se conectar com as pessoas, algo essencial nesse momento de pandemia. Conversas aprazíveis e intercâmbios culturais marcam presença com a Lua harmonizada a Netuno e Vênus no eixo relacionamentos-comunicação, promovendo estímulos para sua vida.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

A economia criativa pode se mostrar diferencial para otimizar recursos. O zelo pela vida privada tende a lhe guiar, levando-lhe a cuidar dos aspectos práticos, a buscar conforto físico e emotivo e a promover prazeres, pois a Lua encontra Netuno e forma trígono com Vênus no eixo cotidiano-material.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Cuidado não se dedicar demais ao lazer e deixar de lado as responsabilidades. Afloram simpatia e gentileza na harmonia da Lua com Netuno e Vênus entre o setor social e seu signo, favorecendo o convívio com os entes queridos e a interação com os amigos nas redes virtuais, o que gera reciprocidade.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não absorver dramas de familiares e busque se manter positiva e afetuosa. É preciso retribuir o apoio recebido. Relações baseadas na cumplicidade se beneficiam dos aspectos harmoniosos que a Lua forma com Netuno e Vênus no eixo familiar-crise, gerando empatia e solidariedade.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure se colocar no lugar dos outros para compreendê-los em suas necessidades e conseguir fazer acordos. Otimismo e generosidade marcam sua postura nos relacionamentos, já que a Lua encontra Netuno e forma trígono com Vênus no segmento comunicação-amizades.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque exercitar suas habilidades criativas. Seu lado criativo se faz presente no dia a dia, gerando melhora de qualidade significativa que fica evidente na otimização de recursos, no conforto e no prazer com a rotina, como aponta a Lua harmonizada a Netuno e Vênus no segmento material-trabalho.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Atenção para não ser excessivamente sonhadora e romântica, pois isso pode lhe prender a ilusões. A Lua encontra Netuno em seu signo e forma trígono com Vênus no setor espiritual, o que lhe faz encarar os acontecimentos de maneira otimista, além de valorizar situações prazerosas.

