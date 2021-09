Netflix, Belas Artes e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Está procurando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte traz uma lista de lançamentos das principais plataformas de streaming. Um dos destaques é o musical “Everybody’s Talking About Jamie”, de Jonathan Butterell, que estreia no Amazon Prime Video nesta sexta-feira, 17.

Na história, Jamie New é um adolescente que sonha em se tornar uma drag queen. Ele tenta seguir carreira, enquanto precisa lidar com os preconceitos na escola. Obra, adaptada de uma produção da West End, é inspirada em fatos reais. Max Harwood, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati e Ralphi Ineson estão no elenco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na Netflix, a terceira temporada de “Sex Education” chega ao catálogo. O enredo trará personagens inéditos e retoma arcos narrativos que ficaram em aberto na segunda parte.

Entre os novos nomes, estão Jemima Kirk (“Girls”), que será uma antiga aluna da escola e assumirá como diretora no lugar. Jason Isaacs (“Harry Potter”) será Peter Groff, irmão mais velho de Adam Groff (Connor Swindells). Já Dua Saleh interpretará Cal, estudante não-binário que chega ao colégio.

A comédia dramática acompanha Otis (Asa Butterfield), um adolescente inseguro sobre o sexo, principalmente, por causa de traumas com sua mãe, Jean (Gillian Anderson), que é uma terapeuta sexual. Apesar disso, possui muito conhecimento teórico. Assim, une-se a Maeve (Emma Mackey) para ganhar dinheiro pelos conselhos que concede aos estudantes do ensino médio.

Já o Belas Artes À La Carte promove o festival “Volta Ao Mundo: Coreia do Sul”, que exibe sete filmes sul-coreanos até o dia 30 de setembro. Uma das obras audiovisuais é “Bala Sem Rumo” (1961), dirigida por Yoo Hyun-mok (1925 - 2009).

A narrativa, baseada no livro homônimo de Lee Beomseon, acompanha um contador e sua família, que tentam se integrar à sociedade após a guerra. Nesta situação, o longa-metragem mostra imagens reais de paredes perfuradas por tiros em Seul, além de áreas bombardeadas e arames farpados.

Netflix

quinta-feira, 16

- "Final Space" (temporada 3)

- "Meus Heróis Eram Cowboys"

- "He-Man e os Mestres do Universo"

sexta-feira, 17

- "Tayo and Little Wizards" (temporada 1)

- "Sex Education" (temporada 3)

- "O Pai que Move Montanhas"

- "BAC Nord: Sob Pressão"

Amazon Prime Video

quinta-feira, 16

- "O Jogo das Chaves"

sexta-feira, 17

- "Everybody’s Talking About Jamie"

- "O Tempo Com Você"

Belas Artes À La Carte

até 30 de setembro

- "Volta Ao Mundo: Coreia do Sul"

- "Bala Sem Rumo"

- "O Caminho Para Sampo"

- "Amora"

- "Atrizes"

- "Paju"

- "A Empregada"

- "Panola"

Disney Plus

sexta-feira, 16

- "Doogue Kamealoha: Doutora Precoce" (episódio 2)

- "What If…?" (episódio 6)

- "Tico e Teco: Vida no parque" (episódio 9)

- "Turner e Hooch" (episódio 9)

- "Nona"

- "Meu Irmão Persegue Dinossauros"

- "Marley e Eu"

- "Disney’s Broadway Hits at London’s Royel Albert Hall"

- "La Ola Sin Fronteras"

- "Red’s Dream"

- "Spider-Man da Marvel" (temporada 3)

- "Yukon: Plantão Veterinário" (temporada 7)

- "Alaska: Reabilitação Selvagem" (temporada 1)

HBO Max

quinta-feira, 15

- "Rap na Rinha"

Mubi

quinta-feira, 15

- "Our Defeats"

sexta-feira, 16

- "O Que Eu Fiz Para Merecer Isto?"

sábado, 17

- "Knives And Skin"

domingo, 18

- "A Grande Aposta"



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags