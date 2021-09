"Amor, Sublime Amor": musical de Steven Spielberg ganha primeiro trailer

A adaptação do clássico "Amor, Sublime Amor", dirigida por Steven Spielberg, chega aos cinemas no dia 9 de dezembro

O musical “Amor, Sublime Amor” ganhou primeiro trailer e pôster nesta quarta-feira, 15. O filme, dirigido por Steven Spielberg, é uma adaptação da história clássica e estreia no dia 9 de dezembro no Brasil.

A narrativa, ambientada na década de 1950, mostra dois grupos distintos compostos por jovens de Nova York. De um lado, estão os Sharks, que são os porto-riquenhos; de outro, estão os Jets, que são os brancos de origem anglo-saxônica.

Neste contexto, Tony, um antigo líder dos Jets, se apaixona por Maria, irmã de um membro dos Sharks. Quando o amor entre os dois é correspondido, eles terão que enfrentar as rivalidades dos familiares e amigos.

No novo elenco de protagonistas, estão Ansel Elgort (“A Culpa É Das Estrelas”), Rachel Zegler (escalada como a nova “Branca de Neve” da Disney), Ariana DeBose (“A Festa de Formatura”) e David Alvarez (“Billy Elliot The Musical”).

O musical “West Side Story” é um dos mais populares da Broadway e de Hollywood. Sua narrativa para os teatros ganhou dois prêmios no Tony Awards em 1957, enquanto o filme levou dez categorias no Oscar de 1961. Obra audiovisual está disponível no Amazon Prime Video.



Veja trailer

