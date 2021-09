Cinco anos depois do lançamento, "Undererê" de Inês Brasil faz sucesso no TikTok

Aos 51 anos, Inês Tânia Lima da Silva, conhecida como Inês Brasil, viu sua música "Undererê" viralizar no TikTok, mesmo tendo sido lançada em 2016. Já são quase 20 mil vídeos criados com a faixa na plataforma e famosos como Pocah, João Neto e Cristiano, e Ferrugem já usaram o áudio.

Inês iniciou a carreira na casa de espetáculos Rubem Braga, como uma das Mulatas, no Rio de Janeiro. Depois de um tempo, passou a ser apenas professora de dança, mas devido à baixa renda, recorreu à prostituição para sustentar a si mesma, as duas filhas e ajudar os pais. Em entrevistas, Inês revelou que fazia até R$ 4 mil por semana. Após alguns anos, conheceu o ex-marido Christian Karp que a tirou da prostituição e a levou para a Alemanha, onde viveu por 18 anos.

Sobre o assunto Marcelo Serrado perde 15 mil seguidores após se posicionar contra Bolsonaro

Capitu traiu ou não? Advogado mostra questões jurídicas em Machado de Assis

Rock in Rio 2022: Dua Lipa é confirmada; veja outras atrações do festival

Camila Queiroz rebate críticas sobre sua atuação em "Verdades Secretas"

Rolling Stone atualiza lista "500 Melhores Músicas de Todos os Tempos"; veja

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O casamento durou dez anos, mas Inês permaneceu na Alemanha e voltou a se prostituir para sustentar as filhas que moravam com ela na Alemanha. Depois de oito anos como garota de programa de luxo em Munique, Inês decidiu voltar ao Brasil e passou a fazer sucesso com vídeos no YouTube e aos poucos abandonou a prostituição.

Em 2015, lançou o álbum "Make Love" e um ano depois lançou "Undererê", que viralizou no TikTok apenas em 2021. A cantora aproveitou o sucesso para lançar o clipe da música. "Por conta desse coronavírus, o trabalho ficou difícil para todo mundo. Pensei que teria que voltar para a prostituição. Meus vizinhos, Seu Hugo e Fernando da Kombi, e minhas filhas me ajudaram com o pão de cada dia. E minha caçula está me ajudando com o TikTok. Já batemos 1 milhão de seguidores. Agora, vem aí o OnlyFans. E não vou parar de cantar", declarou em entrevista ao "Extra".

A música tem como tema o ciúmes, característica forte de Inês. "Sou muito ciumenta. Mas não namoro porque sou piranha. Tenho meus ficantes. Pode acontecer de ficar com um homem só um dia, como já tive, mas está difícil", brincou.

Além de "Undererê", Inês também fez sucesso com a faixa "A vacina chegou". “A gente não esperava uma doença tão brava como essa, não é? Eu fiz a música ‘Não tem coronavírus, porque nosso Deus tem poder contra todos os vírus’ e fez sucesso", explicou. "Quis fazer uma agora para comemorar a vacina e parabenizar os profissionais de saúde. Porque eles fizeram muita coisa, já esse presidente..." acrescentou.

Além de falar sobre música, Inês expressa seu desejo de participar de um reality. Por cinco anos, tentou entrar no BBB, mas não conseguiu. "É meu sonho. E claro que aguentaria. Se eu te contasse o que já vivi... Se a vida no bordel, onde estive por dez anos, fosse fácil igual na casa do 'BBB', por exemplo, eu até voltaria para lá, porque seria uma paz", afirmou.

Enquanto sua participação no reality não chega, Inês revelou quais são seus próximos passos: o OnlyFans, serviço de conteúdo por assinatura e popular na indústria de entretenimento adulto. “Vai ser aquela sensualidade que eu gosto (risos). Pode vir todo mundo que é mais de 18 anos. Vou mostrar lá o que me tornou a mulher número 1 do bordel na Alemanha. Ou melhor, quase tudo, porque o site não é pornô”, disse.

Inês expressa sua gratidão aos fãs e afirma que graças ao público conseguiu sair da prostituição. “Sou muito grata à comunidade LGBTQIAP+, que sempre me abraçou. Graças à eles, saí da prostituição. Hoje, transo com quem gosto, não mais por dinheiro. Não vejo a hora de fazer um festão com meus fãs. O mundo vai ser salvo dessa pandemia, em nome de Jesus”, finalizou.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags