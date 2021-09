Em parceira com Di Ferreira, Arquelano lança primeiro single de EP de remixes

No novo projeto do cearense, a faixa ‘Melodias’ ganha versão remix em parceria com a cantora Di Ferreira; música já está disponível nas plataformas digitais

Em entrevista ao Vida&Arte em 2019 quando do lançamento do primeiro EP da carreira, o cantor, produtor e compositor cearense Arquelano metaforizou sobre a produção: “Um ponto que começa a se expandir". Dois anos depois, a obra de estreia do artista se alarga e reinventa a partir do lançamento de “Ponto Remixes”, projeto que reimagina canções do trabalho de estúdio. O pontapé deste novo passo é a faixa “Melodias - Remix”, parceria com Di Ferreira, que já está disponível nas plataformas digitais.

O EP “Ponto” foi originalmente lançado em abril de 2019 por Arquelano como fruto da passagem pelos Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes, processo formativo no qual teve tutoria da artista Mahmundi. Em 2021, o trabalho ganha novas versões a partir de parcerias com, além de Di, L_cio, Saskia, Pratagy e ma i.a.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O remix que inaugura o novo momento foi produzido de forma remota e traz referências da dance music, equilibrando a manutenção da leveza da versão original com batidas mais intensas. As outras faixas serão lançadas ao longo das próximas semanas, até o lançamento do EP, previsto para 25 de novembro.

LEIA TAMBÉM | NFTs transformaram o mundo das artes

Junto do projeto musical, Arquelano também está lançando a primeira coleção de NFTs - o “token não fungível”, um objeto digital com identidade, autenticidade, rastreabilidade e propriedade certificada - em parceria com o artista visual cearense Eduardo Moreira. A primeira obra foi inspirada justamente na canção “Melodias” e estará disponível para compra na plataforma Hic Et Nunc.

Melodias - Remix

Onde: plataformas digitais

Siga o artista:

Instagram: @arquelano

Facebook: www.facebook.com/Arquelano/

YouTube: www.youtube.com/c/Arquelano/

TikTok: @arquelano



Tags