Solar Feira Criativa reúne música, moda e gastronomia em evento virtual

A segunda edição da Solar Feira Criativa começa nesta sexta-feira, 17. Além de incentivar lojistas da avenida Monsenhor Tabosa e pequenas marcas locais, também promove lives musicais com artistas da região e diálogos sobre a economia atual. Desta vez on-line, o evento ocorre em seu perfil do Instagram.

Haverá, por exemplo, apresentações dos músicos cearenses Pedro Falcão, DJ Lua Magnética e Yara Canta. Os três, que farão shows durante o fim de semana em dias diferentes, apresentam um repertório de música diverso, com samba e outros gêneros da música popular brasileiras.

Já entre os bate-papos, um dos destaques é a discussão sobre “Moda e Sustentabilidade” no sábado, 18. Na data, estarão presentes: Fabiana Maia, do Brechó Saturno Exchange; Luciana Valente, do Brechó Susclo; e Davi Sombra, estilista e professor de moda.

Muitos expositores participam da feira, que ocorre de sexta-feira, 17, a domingo, 19, entre 16 e 22 horas. Um deles será a marca Aratu, de molhos de pimenta produzidos com insumos cearenses. A loja online, fundada por Isaac Moreira em 2019, conta com produtos de rapadura, goiabada e chilli.

Outro expositor da área gastronômica é a Natuleia, que produz geleias artesanais, orgânicas, veganas e sem lactose. Entre os sabores, estão maracujá, gengibre e manjericão.

Programação completa

sexta-feira, 17

16 horas - Feira virtual

18 horas - Bate-papo: “Como empreender de forma inovadora no ambiente virtual e os desafios dos novos tempos pós-pandemia”, com Márcia Oliveira e Karlla Queiroz

19h30min – Live Musical: Pedro Falcão

sábado, 18

16 horas - Feira virtual

18 horas - Bate-papo “Moda e sustentabilidade”, com Fabiana Maia, Luciana Valente e Davi Sombra

19h30min - Live Musical: Dj Lua Magnética

domingo, 19

16 horas - Feira virtual

18 horas - Bate-papo “Economia criativa, comércio local – Como fortalecer os pequenos empreendedores”, com Maurício Lima Jr e Fernanda Beviláqua

19h30min - Live Musical: Yara Canta

Solar Feira Criativa

Quando: de sexta-feira, 17, a domingo, 19, das 16h às 22 horas

Onde: no perfil do Instagram @solarfeiracriativa



