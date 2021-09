Orquestra de Bandolins do Ceará começa nova temporada no sábado, 18

Conectar novos talentos do bandolim com artistas já reconhecidos do meio. Esse é o principal objetivo da nova temporada da Orquestra de Bandolins do Ceará, que começa em formato virtual e gratuito neste sábado, 18.

Até o dia 7 de outubro, três apresentações ocorrerão no YouTube. Em cada evento, haverá um duo, composto por um mestre e um jovem instrumentista. Estarão presentes: Carlinhos Patriolino com Felipe Bastos, Saraiva do Bandolim com Rairton Lima e Macaúba do Bandolim com Marinaldo do Bandolim.

Além disso, o show será acompanhado por um grupo regional: Samuel Rocha, no violão de sete cortas, cavaco e pandeiro; Fernando do Pandeiro, no pandeiro; e Lauro Viana, no cavaquinho.

O espetáculo de estreia ocorrerá no sábado, 18 de setembro, a partir das 17 horas. Conteúdo será exibido no canal do YouTube da Orquestra de Bandolins e do Centro Cultural Belchior.

Na data, estará presente Carlinhos Patriolino, que é multi-instrumentista desde a adolescência. Ele já tocou ao lado de grandes nomes da música brasileira, como Belchior, Alcione, Chico César, Zélia Duncan, Amelinha, Fausto Nilo e Ednardo.

Com ele, haverá apresentação de Felipe Bastos, compositor da nova geração. Ele tem uma parceria com Samuel Rocha no projeto “Samuel Rocha Bordando o Sete” e grava seu primeiro álbum.

No perfil do Instagram da iniciativa, também será proporcionado um bate-papo sob a temática “Bandolim brasileiro na prática de conjunto”. No diálogo, Rairton Lima, Felipe Batos e Samuel Rocha conversam sobre os aspectos históricos e as transformações do cenário.

Programação completa

sábado, 18, às 17 horas

- Carlinhos Patriolino, Felipe Bastos, Samuel Rocha, Fernando do Pandeiro e Lauro Viana

Onde: no canal do YouTube da Orquestra de Bandolins e do Centro Cultural Belchior

sábado, 25 de setembro, às 17 horas

- Macaúba do Bandolim, Marinaldo do Bandolim, Erick Diógenes, Samuel Rocha, Fernando do Pandeiro e Lauro Viana

Onde: no canal do YouTube da Orquestra de Bandolins e do Centro Cultural Belchior

terça-feira, 28 de setembro, às 10 horas

- Bate-papo “Bandolim brasileiro na prática de conjunto”, com Rairton Lima, Felipe Bastos e mediação de Samuel Rocha

Onde: no perfil do Instagram @orquestra_bandolins_ce

quarta-feira, 29 de setembro, às 10 horas

- Bate-papo “Bandolim brasileiro na prática de conjunto”, com Rairton Lima, Felipe Bastos e mediação de Samuel Rocha

Onde: no perfil do Instagram @orquestra_bandolins_ce

quinta-feira, 7 de outubro, às 19 horas

- Saraiva do Bandolim, Rairton Lima, Samuel Rocha, Fernando do Pandeiro e Lauro Viana

Onde: no canal do YouTube da Orquestra de Bandolins e da Rede Cuca

Orquestra de Bandolins do Ceará

Quando: de sábado, 18, a 7 de outubro

Onde: nas redes sociais

Mais informações: no perfil do Instagram @orquestra_bandolins_ce



