Projeto viabiliza restauração do Teatro Municipal de Guaramiranga

Primeiros resultados do programa de revitalização serão apresentados no sábado, 18

O Teatro Municipal de Guaramiranga, um dos principais símbolos culturais do município, passa por obras e deverá retomar as atividades até o final de 2022. O espaço está fechado desde 2011 e é contemplado no projeto "Revitalização do Teatro Municipal de Guaramiranga".

O programa, viabilizado por meio de recursos do Edital Mecenas do Ceará, utiliza o orçamento de R$ 2 milhões para realizar o restauro das fundações e reforma estrutural de paredes, piso, cobertura e bases de infraestrutura hidráulica e elétrica. Após a obra, o local receberá equipamento de som e luz para o palco, mobiliário de plateia, camarim e sinalização. As adaptações são feitas para alcançar melhorias em um dos maiores espaços de desenvolvimento econômico do Maciço de Baturité.

Os primeiros resultados do projeto serão apresentados no sábado, 18, às 11 horas, no canteiro de obras do Teatro Municipal de Guaramiranga. O evento terá a presença da Associação dos Amigos da Arte de Guaramiranga - AGUA, do Comitê Gestor do Teatro Municipal, além de representantes da Enel, da Secretaria da Cultura do Estado e da Quitanda Soluções Criativas. Na ocasião, será lançado o programa “Cidade das Artes”, com ocupações culturais programadas até o mês de dezembro em alguns ambientes ainda em obra.

Conheça mais sobre o local

O Teatro Municipal de Guaramiranga, localizado no Centro da cidade, passou a ser utilizado no ano de 1999 para o Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga (FNT). Desde a inauguração até o ano de 2010, o espaço foi o palco principal do FNT e do Festival Jazz & Blues, entre outros grandes eventos. Grupos de teatro, música e dramistas de nível regional, nacional e internacional já se apresentaram no equipamento.

O programa de revitalização tem a consultoria da Quitanda Soluções Criativas e as parcerias da Prefeitura Municipal de Guaramiranga e da Câmara Municipal de Guaramiranga.

