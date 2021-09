Prêmio incentiva produção literária de adolescentes de Independência

O 13º Prêmio Literário Flávio Paiva, promovido pelo Espaço Cultural História Viva, incentiva a produção de textos entre os adolescentes do município de Independência, no interior do Ceará

Por que Independência, município do interior do Ceará, tem esse nome? Guiado pelo questionamento, o escritor Flávio Paiva viajou para algumas cidades e buscou registros bibliográficos. Ao publicar o livro “Toque de Avançar: Destino - Independência”, ele confirmou uma de suas hipóteses iniciais: a cidade tinha relação com os eventos que ocorreram às margens do riacho do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. O compilado de informações sobre o lugar levou os professores a introduzirem a obra para os estudantes. Agora, a temática do 13º Prêmio Literário Flávio Paiva também explora o conhecimento de histórias da região.

A partir do assunto “Histórias e Causos do Meu Lugar”, mais de 500 jovens inscreveram trabalhos nas categorias de crônica, conta, poesia ou literatura de cordel. “A ideia surgiu com a movimentação depois do livro, sobretudo dos educadores, para estimular a juventude a pensar sobre a história da cidade”, diz o autor homenageado com o nome da premiação.

O evento ocorre há 13 anos no município de Independência. “Já virou uma tradição, porque é um evento de 13 anos sem nunca ter sido interrompido. Fica todo mundo esperando o tema para sair em campo e produzir alguma coisa. No fim, sempre tem uma festa com shows e apresentações na estação de trem que está desativada. Mas, por conta da pandemia, isso foi restrito”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os vencedores receberão um notebook, um tablet e um kindle para, respectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Além disso, os dez melhores colocados terão seus textos publicados em formato de livro. A publicação, porém, ainda não tem previsão de lançamento.

“A mobilização instiga que esses estudantes pensem, pesquisem, escutem e depois tenham o exercício da escrita. A mobilização envolve os pais, as escolas, cria um burburinho acerca dessa situação. Apesar de ser um prêmio literário, que é muito importante, também tem essa movimentação na cidade”, afirma Flávio Paiva.

O evento, que surgiu há mais de uma década, é realizado pelo Espaço Cultural História Viva. Nesta edição, há uma parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e o Núcleo Audiovisual Jaguaribe com o objetivo de avaliar as produções dos adolescentes.

“O espaço cultural foi criado por pessoas que estudaram fora de Independência e ficaram incomodados, quando voltaram, porque a cidade não tinha uma história. Todos eles são professores. Neste ano, existia uma grande oportunidade de ir além, para que esses textos pudessem voltar para as escolas e serem trabalhados no futuro”, avalia.

Os resultados serão divulgados no dia 18 de outubro, na mesma data em que será decidido se a solenidade de encerramento será on-line ou presencial. A entrega dos prêmios poderá ocorrer nas duas maneiras, a depender da situação da pandemia.



Sobre o assunto Rolling Stone atualiza lista "500 Melhores Músicas de Todos os Tempos"; veja

Projeto viabiliza restauração do Teatro Municipal de Guaramiranga

72º Salão de Abril abre exposição virtual nesta quinta-feira, 16

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags