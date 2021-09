Mãe do ator Alexandre Borges morre aos 83 anos

Rosa Linda Maria Borges morreu nesta quinta-feira, 16, aos 83 anos; ela tinha sido diagnosticada com Alzheimer em 2019

Rosa Linda Maria Borges, mãe do ator Alexandre Borges, morreu nesta quinta-feira, 16, aos 83 anos. Ela vivia em Santos, em São Paulo, e tinha sido diagnosticada com Alzheimer em 2019.

De acordo com informações divulgadas por Patrícia Kogut, colunista do “O Globo”, o artista estava no Rio de Janeiro por causa de seus compromissos profissionais e retornou à cidade natal.

Ele foi um dos participantes do “The Masked Singer Brasil”. Fantasiado como a “Onça Pintada”, cantou “Anunciação”, de Alceu Valença, em homenagem à mãe e chegou a falar para ela sobre a apresentação.

Em texto escrito para a revista "Veja" em agosto deste ano, o ator abordou sua rotina com Rosa Linda após o diagnóstico de Alzheimer. “Percebi que a cabeça da minha mãe estava começando a falhar no Natal de 2019. Sempre tão lúcida e ativa, dona Rosalinda do meu coração, como a chamo, apresentava os primeiros lapsos de memória, falava coisas desconexas e já não lembrava o que havia almoçado”, escreveu.

Ele pausou a carreira durante quase dois anos para cuidar da mãe, inclusive, durante o período de isolamento social rígido causado pela pandemia do coronavírus.

