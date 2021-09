Pavilhão da Magnólia estreia primeiro espetáculo presencial após Covid-19

Há 50 anos, John Lennon lançava seu segundo álbum solo depois da separação oficial da banda The Beatles. Ele, que já tinha obtido repercussão positiva da crítica com “John Lennon/Plastic Ono Band” (1970), divulgou “Imagine” (1971) logo em seguida. O sucesso foi imediato, principalmente, por causa da música de mesmo título do disco. Agora, o documentário “John Lennon: Imagine - O Filme”, que registra o cotidiano do cantor durante o processo de produção desse trabalho, está disponível na plataforma Curta!On.

O artista foi responsável por estrelar e dirigir o filme ao lado de sua esposa, Yoko Ono. Juntos, os dois revelam o dia a dia deles na época e utilizam as canções do álbum como trilha sonora. Não há, porém, narração ou enredo, apenas imagens que compõem uma espécie de videoclipe.

Durante a exibição, é possível assistir a John Lennon tocando “Imagine” no piano. Ele também aparece vestido com uniforme militar durante a música “I Don’t Wanna Be Your Solder”. Ainda mostra o casal jogando sinuca ao som de “How Do You Sleep”, composição que era uma indireta a Paul McCartney.

A obra audiovisual está disponível na plataforma de streaming Curta!On. Espaço pode ser acessado pelo Now/Net ou pelo site oficial do serviço. A assinatura mensal custa R$ 19,90. Ja o aluguel de produções individuais custa a partir de R$0,50.



