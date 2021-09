Com dois cearenses na disputa, festival Cinefantasy começa na quinta, 9

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará e o Museu da Cultura Cearense reabrem ao público amanhã, 1º de setembro, após período de reformas. Com funcionamento de quarta-feira a domingo, os espaços culturais estarão operando com 50% da capacidade em respeito às medidas de distanciamento social.

A mostra “Um Atlas Para Hélio Rôla” funcionará pela primeira vez em formato presencial no MAC Dragão. Exposição, que tinha sido inaugurada em março deste ano no ambiente digital, reúne 300 trabalhos do artista cearense.

O objetivo é explorar os mais de 50 anos de carreira de Hélio Rôla. As obras incluem pinturas, ilustrações, esculturas, xilogravuras, colagens e outros.

Também está em cartaz “Um Desvio Nem Sempre É Um Atalho”, que conta com uma curadoria dos educadores do Núcleo Educativo do museu. O recorte selecionou dez artistas presentes no acervo do espaço cultural.

Entre os nomes que compõem a exposição, estão Chico da Silva, Eduardo Eloy, Grupo Aranha, Hélio Rôla, Hudinilson Júnior, Júnior Pimenta, Leonardo Videla, Leya Mira Brander, Paulo Bruscky, Sérgio Pinheiro e Siegbert Franklin. As duas mostras estão previstas para permanecerem abertas até 21 de novembro.

Além disso, a Biblioteca Leonilson também retoma suas atividades. Será possível consultar as duas mil publicações disponíveis nas diversas áreas, como fotografia, arquitetura e urbanismo, arte contemporânea e moda.

Já o Museu da Cultura Cearense retorna com “Vaqueiros”, que foi inaugurada há 20 anos. Com mais de um milhão de visitantes desde sua estreia, faz uma imersão nas memórias do sertão e na figura do sertanejo.

Museu da Cultura Cearense e Museu de Arte Contemporânea do Ceará

Quando: de quarta-feira a domingo, das 9h30min às 12h30min e das 14h30min às 17h30min

Onde: no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Agendamentos para grupos de até 12 pessoas: [email protected]

Mais informações: pelo telefone (85) 3488.8621



