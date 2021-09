Em defesa da Amazônia, Bárbara Paz usa máscara de oxigênio com planta em Veneza

As máscaras se tornaram um "acessório" comum nos dias atuais, mas Bárbara Paz conseguiu chamar atenção no Festival de Cinema de Veneza 2021 com um look surpreendente. A atriz e diretora usou uma máscara de oxigênio com plantas em forma de protesto, conscientização e simbolizando a Amazônia.

A peça foi criada pelas diretoras criativas Luciana e Adriana Toledo, as Sorelle Toledo. O look completo teve camisa branca, paletó da marca Gucci, chapéu e gravata borboleta na cor preta, sendo usado no red carpet de "Madres Paralelas", filme de Pedro Almodóvar.

Sobre o assunto Netflix e Amazon anunciam que Grey’s Anatomy permanecerá em seus catálogos

Elton John reúne amigos e lança álbum composto durante a pandemia

Enciclopédia Sapatão: Casa 1 lança projeto para mapear lésbicas no Brasil

Com "Aquarius", veja filmes que estreiam no Cinema do Dragão na quinta, 2

No Instagram, Bárbara compartilhou fotos do evento. "Amazônia é o pulmão do mundo e a humanidade tem o direito de respirar", escreveu. "Todos carregamos um pouco dela em nós", completou.



Bárbara ficou conhecida pelas suas participações em novelas da TV Globo, principalmente pelo papel em "Viver a Vida" (2009), interpretando Renata, uma jovem que sofria de anorexia alcoólica. Também fez sucesso com seus papéis de vilã, como Virginia, na novela "Morde & Assopra" (2011), e Edith em "Amor à Vida". Em 2016, a atriz estrelou o filme "Meu Amigo Hindu", vivendo um par romântico com o ator americano Willem Dafoe.

Em 2019, estreou na carreira como diretora com o documentário "Babenco - Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou", no Festival de Veneza. Lá, a diretora venceu o prêmio de melhor documentário sobre cinema Venice Classics, e o prêmio da crítica independente Bisato D'oro.

Neste ano, Bárbara está concorrendo na mostra Orizzonti, competição para curta-metragem do Festival de Veneza, com o curta-metragem "Ato". O filme será exibido nos dias 10 e 11 de setembro e é estrelado por Alessandra Maestrini e Eduardo Moreira.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags