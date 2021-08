Bisneto de Oscar Niemeyer critica intervenção artística em museu

Há quase dois anos, a Vetinflix - coletivo de produção audiovisual de Fortaleza - lançava sua obra de maior sucesso: “La Casa Du’z Vetin”. Com mais de um milhão de visualizações no primeiro episódio, disponibilizado no canal do Youtube da página Suricate Seboso, conteúdo aborda o cotidiano da periferia a partir de um viés cômico. Agora, entre cursos de preparação e até filme previsto com a Rede Globo, a produtora firma parceria com o empresário Kondzilla e a Central Única das Favelas (Cufa).

O objetivo desta colaboração é realizar projetos voltados para a juventude que mora na periferia da capital cearense. “A gente veio (para São Paulo) para uma primeira reunião. O Kondzilla vai ser o nosso consultor de negócios em parceria com a Cufa Ceará. Tivemos um primeiro momento, com a ideia de levar negócios para a juventude da periferia, desenvolver projetos sempre na pegada tanto da área tecnológica quanto de comunicação”, explica Leo Suricate em entrevista ao O POVO.

Segundo o produtor audiovisual e membro do coletivo, a cooperação entre essas três frentes ainda terá o intuito de ampliar a atuação da Vetinflix no Nordeste. “Vejo que, para a Vetinflix, desde o nosso nascimento até agora, teve um 'boom' no sentido das pessoas do Estado verem a gente não só como coitadinho. A galera gosta de ver a gente como coitado, mas, não, a gente veio para fazer negócio. A gente está fazendo um negócio sério e com qualidade”, diz.

Kondzilla é uma das principais figuras do funk brasileiro na atualidade. Ele tem uma produtora e gravadora, ambas com seu nome artístico, e já trabalhou com dezenas de artistas, como Karol Conká, Racionais MC’s, Kevinho, Livinho, MC Lan, Jerry Smith e outros. Também conta com a série de ficção “Sintonia”, na Netflix.

“Isso não vai ser bom só para nós. Isso também vai ser bom para os influenciadores de Fortaleza, do Ceará e, quem sabe, do Nordeste. A galera vai passar a tratar a gente com mais seriedade. A gente faz a parada acontecer de verdade e chama atenção da galera”, afirma Leo.

De acordo com ele, a Vetinflix surgiu para fomentar o trabalho dos jovens moradores da periferia. “A Vetinflix não nasceu com o propósito de fazer caridade, mas de formar o jovem, pegá-lo lá da ponta e levá-lo lá para cima. Eu sou esse exemplo”, explica.



Sobre o assunto Cena 15: artistas dançam entre os destroços do antigo espaço de cultura

"Como Eu Sobrevivi à Covid-19": HQ busca apoio de financiamento coletivo

Inscrição para edital de Cultura Tradicional Popular está aberta

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags