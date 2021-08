Domingo Maior de hoje: o que vai passar domingo, 29 de agosto (29/08)

O filme “Spooks - Jogo De Espiões” vai passar no Domingo Maior de hoje, domingo, 29 de agosto (29/08), às 22h55min (horário de Brasília), na TV Globo. Com os atores Kit Harington e Jennifer Ehle no elenco, o longa é dirigido por Bharat Nalluri, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

Sob custódia, o terrorista Adam Qasim foge durante uma ação de rotina da polícia em Londres, precisando ser capturado novamente. Para encontrá-lo, diante da ruim possibilidade de um atentado, o agente secreto Will Holloway precisa unir forças com o chefe de inteligência do MI-5, Harry Pearce. Durante a busca, Will descobre uma conspiração que se estende do Vietnã ao Mediterrâneo.

Tendo 1h44min de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Jennifer Ehle, Peter Firth, David Harewood, Kit Harington, Tuppence Middleton, Michael Wildman, Elyes Gabel, Lara Pulver, Tim McInnerny, Hugh Simon, Eleanor Matsuura, Geoffrey Streatfield, Elliot Levey e Cosmo Jarvis.

Spooks - Jogo De Espiões

Quando: Hoje, domingo, 29 de agosto (29/08), às 22h55min

Onde: No canal aberto da Globo

