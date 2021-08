Manu Gavassi lança música sobre solidão e desabafa: "Medo de parecer ingrata"

"Eu nunca fui tão sozinha assim" traz um desabafo de Manu Gavassi. A cantora passou nove meses afastada das redes sociais para se dedicar ao seu quarto álbum de estúdio e a nova faixa é o primeiro lançamento da nova era. Parceria com o francês Voyou, a música está disponível nas plataformas digitais.

Desde o fim do Big Brother Brasil 2020, o público criou grandes expectativas para a carreira de Manu Gavassi. A artista foi responsável por um marco na história do programa: usar as redes sociais de um modo que ninguém jamais havia feito antes no reality. Manu deixou vídeos pré-gravados onde falava que havia saído em um "retiro espiritual" e brincava com diversas situações que provavelmente passaria dentro do confinamento. Assim, a cantora atraiu milhões de seguidores em seu Instagram e passou a ser chamada de "gênia do marketing".

Os fãs esperavam que Manu seguisse o mesmo ritmo de criação e publicação ao sair do reality, mas a verdade é que a cantora optou por uma vida menos exposta e por mais tempo offline para compreender tudo que tinha acontecido. Ela chegou a realizar uma live e lançar um clipe com Gloria Groove, "Deve ser horrível dormir sem mim", no ano passado. Mas desde então, não liberou nenhuma outra faixa. Até hoje.

Ao longo da semana, Gavassi divulgou vídeos onde anunciava a produção de um novo álbum. "Foi um esforço. Foi tipo 'deixa eu parar e fazer isso? deixa eu pensar no que eu sei fazer se eu não ouvir ninguém, se eu não tiver pensando em nada. O que eu faço? O que meu coração me diz?'", se questiona em um dos vídeos. "Eu acho que o pensamento é 'caraca, ela enlouqueceu mesmo'. E eu nem culpo, porque eu sumi", declara. "E na real eu só tava pensando: 'e se eu finalmente tivesse tempo pra criar, o que eu faria?'".

O novo álbum promete ser mais pessoal e Manu parece se sentir mais livre em sua produção. "Eu acho que eu sou realmente muito traumatizada com a música", desabafa com lágrimas nos olhos em um dos teasers. Nas redes sociais, a cantora desabafou sobre a insegurança que sentiu ao preparar o novo projeto. "Por muito tempo fiquei com medo do que seria meu próximo álbum. Medo do que eu escrevia. Medo do que eu tinha pra falar. Medo de parecer ingrata demais no momento mais feliz da minha carreira mas mais estranho do mundo", declarou.

Mas ao que tudo indica, Gavassi já superou essa fase. "E aí lembrei de todas as vezes que ouvir meus medos fez sentido… Um surpreendente total de zero vezes. Eu não sei dar nada que não seja visceral, nada que não seja completamente sincero", afirmou. "E foi por isso que escolhi “Eu nunca fui tão sozinha assim” pra começar a contar essa história. Porque foi exatamente assim que ela começou, cercada de expectativa e olhares sorridentes mas com uma solidão irreparável. Mas não mais...", anunciou.

Ao longo das cenas, aparece escrito os meses do ano até chegar em agosto. No fim, três datas são destacadas: 27/08/21, data de hoje, em que lançou o primeiro single do novo álbum, e duas datas misteriosas, que provavelmente indicam o lançamento de novas músicas, 24/09/21 e 12/11/21.

Confira "Eu nunca fui tão sozinha assim":

