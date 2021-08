RuPaul’s Drag Race: entenda o que é, como funciona e quem apresenta

A apresentadora Xuxa Meneghel deu entrada em um processo penal no Tribunal de Justiça do Amazonas contra Sikêra Júnior, apresentador da RedeTV!. De acordo com o site Notícias da TV, Xuxa acusa o comunicador de difamação. O processo faz referência a caso registrado em outubro de 2020, quando Sikêra chamou a apresentadora de "pedófila", "ex-rainha" e a acusou de fazer apologia às drogas. As falas foram transmitidas ao vivo em seu programa, Alerta Nacional.

A ação tem como objetivo proibir o apresentador de falar sobre Xuxa em sua atração. “Tem uma ação cível em São Paulo e outra penal em Manaus. A questão é a mesma: ele ter chamado ela de ‘pedófila’. Ele a agrediu. Abrimos em Manaus, pois é o que se chama de competência territorial. A competência territorial para processar crimes contra a honra é no local em que a ofensa foi proferida“, explicou Ticiano Figueiredo, um dos advogados da artista.

“O crime e a ofensa contra a honra dela estão muito claros”. Segundo Ticiano, as condições do processo não permitem que a defesa do jornalista tente realizar conciliação. “O que se pede é que ele pare de fazer referência negativa sobre ela durante o programa e eventual condenação do juiz que for arbitrar. Não tem reparação de dano“, completou o defensor.

O conflito entre os dois teve início após a artista tomar conhecimento de comentários envolvendo zoofilia em tom de brincadeira, no programa de Sikêra, e reprovar a atitude do jornalista nas redes sociais. O apresentador então rebateu e criticou o livro infantil “Maya, o Bebê Arco-Íris”, livro de autoria de Xuxa e que trata da temática da LGBTQ.

A artista já move uma ação cível contra o apresentador em São Paulo. No referido processo, no entanto, Xuxa pede a demissão do apresentador da Rede TV!, a cassação do seu título de jornalista, e indenização de R$ 500 mil, que doará para instituições de caridade.

