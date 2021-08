RuPaul's Drag Race deve ganhar versão brasileira com Xuxa no comando

A Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, pode estar voltando à TV, mas dessa vez para apresentar a versão brasileira do reality show RuPaul's Drag Race. A artista já teria sido aprovada pelo criador do programa, RuPaul, mas nas redes sociais há opiniões divergentes sobre a escolha. As informações são do site NaTelinha do Uol.

O projeto está sendo desenvolvido em sigilo e tem previsão de estreia para 2022, inicialmente no Multishow, mas com possibilidade de ir para a TV aberta. Por enquanto, a artista está focando em seu documentário que será lançado em setembro no Globoplay.

Repercussão na Internet

Internautas criticaram a escolha de apresentadora, argumentando que há diversas artistas drag queens brasileiras importantes, como Pabllo Vittar e Gloria Groove, que poderiam assumir o cargo. Outros defenderam a Rainha dos Baixinhos, alegando que Xuxa é uma drag queen devido os trajes utilizados ao longo de sua carreira e que tanto drag queens como drag kings podem ter qualquer gênero e orientação sexual.

neste perfil nao irei jamais criticar a xuxa se isso não é drag o que é!! pic.twitter.com/QYjIT1uuwk — não to tintindo nada (@iagogracinha) August 25, 2021

Xuxa servindo drag a anos e a galera invalidando a gata só mostra que vocês assistem Drag Race mas não sabem nada de drag kkkkkkk https://t.co/jrW6bODxkr — FRIMES (@frimesss) August 25, 2021

Nada contra a Xuxa, mas gente?

Tanta Drag maravilhosa…

Representatividade!!!!! Pelamor https://t.co/OM2txRpYKO — fabiula nascimento (@fabiunascimento) August 25, 2021

Como assim a Xuxa foi escolhida para apresentar o RuPaul's Drag Race Brasil?



Tem certeza que não tinha nenhuma drag disponível pra assumir esse papel? — Carla Ayres (@carlaayres) August 25, 2021

Conheça o RuPaul's Drag Race

Criado pelo ator, drag queen e modelo estadunidense RuPaul, o reality show surgiu em 2009 com o intuito de apresentar cultura e o universo drag para o público. Os participantes precisam provar seus talentos e originalidade em provas de alta costura, dança, atuação e imitação. O programa já recebeu diversos prêmios, como o Critics Choice Television Award e o Emmy.

