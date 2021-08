Rollings Stones homenageiam baterista Charlie Watts, falecido na terça, 24

Dona de uma carreira de sucesso no mundo gospel, Priscilla Alcântara é um fenômeno em meio aos artistas cristãos. Com uma base sólida de fãs e cinco álbuns lançados, a cantora - hoje com 25 anos de idade e que está dentro do cenário evangélico desde os 8 - surpreendeu ao anunciar sua estreia no pop.

"Nada mudou em relação à minha fé, ela só mudou para melhor", reafirma Priscilla, em entrevista ao O POVO. Contando estar cheia de expectativas para nova fase e longe da sua zona de conforto, a cantora reflete que o novo momento, enquanto "aprendiz do pop", é fruto de amadurecimento. "É uma construção que aconteceu ao longo da minha vida", costura.

O novo álbum da artista, obra que demarca essa guinada, vem sendo lançado aos poucos. No início do mês, o lançamento do single "Tem Dias" - composto pela artista paulista, em parceria com Lucas Silveira e Karen Jonz - agitou as redes da cantora. A música é uma amostra clara do que esperar de Priscilla nesse momento: a letra reflete a busca por identidade e aceitação. O hit já ganhou um clipe gravado no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e conta com a direção de João Monteiro, que já assinou trabalhos de outros artistas do meio pop como Pabllo Vittar e Luísa Sonza. "O clipe está cheio de referências do pop para posicionar bem essa transição", detalha.

Toda a segurança para a mudança é justificada com autoconhecimento, reforça a jovem artista, que cresceu aos olhos do público desde os tempos de apresentadora do Bom Dia & Cia, no SBT, onde começou em 2005. Em um cenário mais livre de "amarras", a cantora reflete sobre limitações que o meio religioso acaba impondo. "Não é de hoje que venho conversando com os meus fãs sobre quebras de tabus que muitas vezes são apenas frutos de um fundamentalismo religioso. Então, materializei aquilo que eu já pregava. E eu só tomei esse passo porque identifiquei que estava madura o suficiente na minha fé. Essa mudança não altera minha convicção, meu caráter e minhas crenças. Você não pode dizer que um cristão artista é menos cristão porque não faz música gospel. Isso é limitante e ultrapassado", sustenta.

Já o processo criativo para o novo trabalho foi fruto do isolamento causado pela pandemia de Covid-19. "Foi muito desafiador porque eu produzi um álbum do meu closet", brinca. Lucas Silveira, integrante da banda Fresno e produtor de Priscilla, enviava as bases para a cantora e ela gravava em casa. "Eu tive que me tornar uma produtora vocal. E eu descobri, que além de ser boa nisso, eu amo isso. É atualmente meu talento favorito", se diverte.

Além de "Tem Dias", Priscilla já lançou mais três faixas do novo projeto. O "EP Tem Dias (Expansão)", conta com "Correntes" - lançada em 2020 - e duas faixas inéditas: "Boyzinho" e "Eu Não Sou Pra Você", que revelam lado mais romântico da popstar em construção. "Boyzinho", inclusive, foi lançada causando alvoroço nas redes sociais. Sempre muito discreta em sua vida pessoal, Priscilla instigou os fãs ao postar uma foto em uma rede social onde aparecia abraçada com suposto affair. "Não é namorado, é meu maquiador", conta, entre gargalhas. "Eu sou uma 'fanfiqueira' nata e eu não preciso estar namorando para escrever sobre relacionamentos", continua, acentuando leveza presente nesse novo passo na música. A foto foi pensada justamente para causar alvoroço. "Marqueteira, né? Aprendi que no pop a gente tem que fazer um barulhinho antes", brinca.

Além de Lucas Silveira, nomes como Emicida e Projota têm participações confirmadas no novo álbum. Questionada sobre as suas referências no universo pop, Priscilla destacou que sempre admirou as grandes divas internacionais como Mariah Carey e Beyoncé. "Eu sempre prezei muito pela técnica vocal e é algo que eu quero aprimorar ainda mais. A Ariana Grande faz isso muito bem, mesmo dentro do pop ela tem muita técnica. E é isso que eu quero para a minha arte", destaca.

Priscilla finaliza afirmando que, assim que possível, pretende sair em turnê para apresentar o novo trabalho. E que os fãs devem esperar uma arte de excelência. "Parece brincadeira, eu quero produzir um álbum que Beyoncé tenha orgulho. É isso, eu não quero entregar menos do que as pessoas merecem".

