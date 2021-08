Artistas lamentam morte de Charlie Watts, baterista do Rolling Stones

Após a morte de Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, vários nomes nacionais e internacionais prestaram homenagens em suas redes sociais. O artista, que faleceu aos 80 anos, foi um dos integrantes da banda que se tornou um marco no rock mundial.

O cantor e compositor Paul McCartney, ex-Beatles, gravou um vídeo para suas redes sociais ao saber da notícia. “Ele era um homem adorável. Eu sabia que ele estava doente, mas não sabia que estava tão doente. Muito amor à sua família, à sua esposa, aos filhos e aos outros familiares”, disse.

“Minhas condolências aos Stones. É uma enorme perda para eles, porque Charlie era uma rocha e um baterista fantástico, firme como uma rocha. Amo você, Charlie. Sempre o amei”, finalizou.

Ringo Starr, baterista dos Beatles, também comentou: “Deus abençoe Charlie Watts. Nós vamos sentir sua falta. Paz e amor da família Ringo”. Em outra postagem, o músico de 81 anos colocou uma foto com Charlie com a mensagem "Uma dupla de rapazes na cidade. Paz e amor, Charlie"

Outro artista que prestou suas homenagens nas redes sociais foi o britânico Elton John. “Um dia muito triste. Charlie Watts foi o melhor baterista. O mais elegante dos homens e uma companhia tão brilhante. Minhas mais profundas condolências a Shirley, Seraphina e Charlotte. E, claro, aos Rolling Stones”.

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Entre os artistas brasileiros, muitos também lamentaram a morte. “Quantas noites eu passei tocando em cima de suas batidas, que ele elaborou com a maior banda em atividade de todos os tempos”, disse Supla em seu perfil no Twitter.

João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso, afirmou: “Não adianta a gente tentar se consolar com uma perda destas como a do Charlie Watts, os Stones são a coisa mais perto de um grupo de super-heróis de verdade, nos acostumaram com a ideia de que não morreriam nunca… daí vem a terrível realidade”.

Não adianta a gente tentar se consolar com uma perda destas como a do Charlie Watts, os Stones são a coisa mais perto de um grupo de super-heróis de verdade, nos acostumaram com a ideia de que não morreriam nunca… daí vem a terrível realidade. Obrigado por tudo, Charlie. RIP… — João Barone (@RealBarone) August 24, 2021

Muito tristes com a morte do grande Charlie Watts, o imortal batera dos Rolling Stones. Descanse em Paz, Charlie!

Foto tirada em 2016. pic.twitter.com/lBCCOClg1F — TITÃS (@titasoficial) August 24, 2021

#CHARLIEWATTS. The beat of The Stones. There are no words, every groove has spoken for itself.

6/2/41 - 8/24/21 pic.twitter.com/Lw2USKaxYH — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) August 24, 2021

Foi-se o colega Charlie Watts, o Stones que era menos falconético no trajar. Grande batera!! pic.twitter.com/ACueFekxBn — Falcão (@brega_falcao) August 24, 2021

que tristeza-acabei de ficar sabendo q o charlie watts se foi. que dia infeliz. perdemos um gigante-eu lamento muito. que ele descanse em paz... pic.twitter.com/Eq4KhbrG8m — Dinho Ouro Preto (@dinhoouropreto) August 24, 2021

Charlie Watts, a elegância roqueira em pessoa se vai. sinto; mas penso que viveu bem e deixou um legado raro para qualquer ser humano. vai com louvor, charlinho.



it's only rock n roll but I'll always love it <3 — *PITTY* (@Pitty) August 24, 2021

A hero is gone. No words. A huge gaping hole in the universe.



RIP Charlie Watts. https://t.co/kLSaIF9JKn — Sheryl Crow (@SherylCrow) August 24, 2021

