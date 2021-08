Top Gay Ceará: Edição especial do concurso vai ao ar neste sábado, 21

Com transmissão pelo canal no YouTube do Theatro José de Alencar, a edição coroará a representante oficial do Estado do Ceará no Miss Brasil Gay

O concurso de beleza Top Gay Ceará coroa oficialmente neste sábado, 21, a representante do Estado do Ceará no Miss Brasil Gay. Em edição especial, denominada “Top Gay Ceará in Live”, o evento será transmitido às 20 horas, pelo canal no YouTube do Theatro José de Alencar (TJA).

A cerimônia foi gravada no equipamento cultural, seguindo os protocolos de cuidados contra a Covid-19. Brenda Barcelli foi coroada a Top Gay Ceará 2019. Como as últimas edições do evento não puderam acontecer, devido à pandemia, o legado da “rainha” foi estendido para 2020 e, também, para 2021. Brenda representará o Ceará no município mineiro de Juiz de Fora, onde acontece o 40º Miss Brasil Gay.



“A arte resiste e transforma” é o tema desta edição especial do concurso. Um encontro de artistas para celebrar a arte transformista no Estado. A apresentação ficou por conta da atriz e diretora Layla Sah. Além de Brenda Barcelli, performam no palco do TJA: Nathally Saron (Top Gay Ceará 2009) e Kyara Hilton (Top Gay Ceará 2015). O elenco também contará com Noelio Mendes, Tablata Fiterman e Nalla Evillyn.

Com direção artística de Graco Alves e direção geral de Vladimir Libério e Irivan Simplício, o Top Gay Ceará acontece desde 2008. Organizado pelo Onixdance, portal de notícias e mídia LGBTQIA+, o evento reúne as premiadas em concursos de bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana.

“No sábado do dia 7 de agosto, o Theatro José de Alencar seria palco da edição 2021 do concurso, em que elegeríamos a sucessora da Brenda. O agravamento da Covid impossibilitou a sua realização. Optamos por gravar um especial para não deixar a chama dessa arte tão mágica se apagar”, conta Vladimir Libério.



O 40º Miss Brasil Gay está previsto para acontecer em 2022. Por causa do coronavírus, o concurso nacional foi adiado pelo segundo ano consecutivo. A competição ocorre no âmbito do Rainbow Fest, organizado pelo Movimento Gay de Minas (MGM). Enquanto a 40ª edição não acontece, o “Especial Miss Brasil Gay Rainbow Fest” acontece até este domingo, 22, no canal no YouTube Miss Brasil Gay Oficial.

Top Gay Ceará in Live - Edição Especial

Quando: neste sábado, 21, às 20 horas

Onde: Theatro José de Alencar no YouTube

Mais info: @missbrasilgayoficial

Especial Miss Brasil Gay Rainbow Fest

Quando: até domingo, 22

Onde: Miss Brasil Gay Oficial no YouTube

Mais info: @missbrasilgayoficial

