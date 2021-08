Série documental cearense "Nós no Batente" estreia terceira temporada

Abordando o viver artístico, o programa "Nós no Batente" chega a sua terceira temporada neste sábado (21/08). Ao todo são 16 episódios apresentados quinzenalmente a partir deste fim de semana. Os vídeos serão disponibilizados através do Youtube do Porto Dragão, equipamento cultural da Secretaria da Cultura do Ceará, gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM).



A série documental explora o Viver de Arte no Ceará por meio das perspectivas, trajetórias e vivências de artistas, grupos, coletivos artísticos, além de Mestres da Cultura. Desde 2020, o Centro Cultural Porto Dragão investe na produção de conteúdo autoral e foi nesse contexto que surgiu o programa.

“Durante nosso planejamento, tivemos uma grande atenção em trazer questões das políticas públicas e pautas que são valiosas para nós, como a diversidade, a pluralidade e a descentralização das nossas ações”, explica a gestora cultural Helena Barbosa, que assumiu a gerência executiva do Centro Cultural Porto Dragão em 2021.

Na nova temporada, o viver artístico é observado pelo olhar da criação e da construção de imaginários possíveis misturando diversas linguagens. O primeiro episódio apresenta a Vetinflix, produtora de conteúdos da periferia. O projeto busca romper com o preconceito contra os "pivetes" através do humor e da arte. Figuras como Leo Suricate, Talmon Lima e Princesinhas da Favela estarão presentes na estreia. O programa possui interpretação em Libras, legendas e audiodescrição assinada pelo músico, compositor, arranjador e intérprete Hélio Ziskind.

As duas temporadas anteriores podem ser assistidas também no YouTube do Porto Dragão. A primeira temporada apresenta um recorte das artes cênicas cearenses com 10 episódios. A segunda foi gravada em quatro locais diferentes do Estado, explorando as outras centralidades do Ceará, e possui 12 episódios.

Nós no Batente - 3ª temporada

Estréia do Episódio 01 com Vetinflix

21/8, sábado, às 18h

Youtube.com/PortoDragao

