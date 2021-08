Veja os filmes que estreiam no Cinema do Dragão nesta semana

O Cinema do Dragão traz três novos filmes na sua faixa de programação a partir desta quinta-feira, 12 de agosto. Na sala presencial, há o lançamento de “O empregado e o patrão”, de Manuel Nieto Za.

O longa-metragem, exibido no mês passado na seleção oficial da Quinzena de Realizadores, do Festival de Cannes, é uma co-produção entre Brasil, Argentina, Uruguai e França.

A história acompanha dois personagens diferentes: um é o patrão, que tem uma vida garantida, mas seu bebê possui uma saúde frágil; outro é o empregado, que busca sustentar sua filha recém-nascida e aceita um trabalho que fará com que o destino de duas famílias se cruzem.

A estreia integra a “Sessão Vitrine”, projeto com o objetivo de divulgar obras brasileiras e estrangeiras. Os ingressos promocionais custam R$ 12, a inteira, e R$ 6, a meia.

Outros dois filmes foram lançados em formato on-line, no Cinema Virtual. O primeiro é “Apenas Nós”, dirigido por Tom Beard. No enredo, Vi (Emilia Jones) é uma adolescente que cresce em meio a uma família cheia de problemas.

Em um determinado momento, precisa cuidar da mãe, Aisha (Samantha Morton), que está acamada por causa de uma doença. Também se torna responsável pelo irmão Troy (Badger Skelton), um garoto rebelde.

O segundo título é “No Fio Da Navalha”, de Teodor Kuhn. A narrativa revela Ludovít, um pai que perdeu o filho durante um ataque de um grupo neonazista. Entretanto, a legislação da Eslováquia permite que os assassinos saiam impunes.

Isso faz com que o personagem lute contra o sistema judiciário, com o objetivo de buscar justiça em um sistema corrupto. No elenco, estão Roman Luknar, Ela Lehotska e David Hartl.

Filmes em cartaz

Cinema do Dragão

- “O Empregado e o Patrão”, de Manuel Nieto Za

- “Não Amarás”, de Krzysztof Kieslowski

- “Slalom - até o limite”, de Charlène Favier

- “Ana. Sem Título”, de Lúcia Murat

- “Druk, Mais Uma Rodada”, de Thomas Vinterberg

Cinema Virtual

- “No Fio da Navalha”

- “Apenas Nós”

- “Homens Não Choram”

- “Preparativos para Ficarmos Juntos por Tempo Indefinido”

- “No Fundo do Poço”

- “Uma Relação Delicada”

- “A Vinícula dos Sonhos”

- “A Vida Solitária de Antonio Ligabue”

- “Elyse - A coragem vem do coração”

- “Máfia S.A”

- “O Segredo do Lago”

- “Linha Tênue”

- “14 Dias, 12 Noites”

- “A Última Viagem”

- “Desejo, Paixão e Razão”

- “Assassinato em Sparrow Creek”

- “O Poder da Voz”

- “Terras Perigosas”

- “Vida de Campeã”

- “Tocados Pelo Sol”

- “Uma Mulher Contra Um País”

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 12 de agosto

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) ou no Cinema Virtual

Quando: preços variam entre R$ 5 e R$ 16



