Além da Ilusão: Lima Duarte participa de novela da Globo com neta e bisneta

Apesar da força ainda evidente da TV aberta, o consumo de produções audiovisuais via serviços de streaming tem conquistado mais e mais o público brasileiro. Esse consumo de entretenimento individualizado cresce à medida que novas empresas surgem no mercado e, consequentemente, as buscas aumentam com a multiplicidade de conteúdos disponíveis.

De acordo com estudos realizados pela plataforma de gerenciamento de visibilidade on-line Semrush, a Netflix lidera o ranking entre os streamings mais buscados pelo público nacional. A plataforma é campeã disparada com quase 13 milhões de buscas. Vale ressaltar que esse foi o primeiro streaming a se popularizar no Brasil desde sua chegada há uma década.

Em segundo lugar na corrida dos streamings, vem a Globoplay com a média 4,7 milhões de buscas. Nos meses de fevereiro a março de 2021, período em que o Big Brother Brasil 21 foi exibido ao vivo na plataforma, a Globo Play chegou a marca de 7,4 milhões de buscas. Além do reality, o serviço tem o apelo de armazenar os conteúdos da gigante da TV brasileira (incluindo as queridíssimas novelas da Globo)

A Amazon Prime aparece em terceiro lugar entre os streamings mais buscados, com 2,6 milhões. A Disney também marca presença, logo em seguida, com 1,5 milhões de buscas mensais. Já a HBOMax surge tímida na 13ª posição, porém com uma crescente nas buscas, saltando de 2,9 mil em junho de 2020 para 673 mil em julho de 2021 - mês de estreia do streaming no Brasil.

Confira ranking completo dos 15 streamings mais buscados no Brasil, de acordo com os dados da Semrush:

• Netflix: 12,638,462

• Globo play: 4,703,077

• Amazon Prime: 2,610,000

• Disney Plus: 1,755,115

• Crunchyroll: 689,615

• Xilften: 431,077

• HBO Go: 204,923

• Telecine Play: 172,692

• Streamio: 137,769

• Playplus: 121,015

• Popcorn Time: 112,500

• Apple TV: 104,846

• HBOMax: 79,300

• Hulu: 56,169

• Looke: 41,685

*buscas médias mensais no período de maio de 2020 a julho de 2021, no Brasil

