Gilmar de Carvalho ganha homenagem em programação do Cineteatro São Luiz

As escolas particulares do Ceará terão o feriado de Carnaval 2021 nos dias 6 a 10 de setembro. A decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará (Sinepe-CE), em fevereiro deste ano, e ressaltada no último dia 5 de agosto. Ela também faz parte da recomendação do Governo do Estado que, em janeiro deste ano, recomendou às instituições de ensino a terem as atividades liberadas, com funcionamento normal no período festivo em razão do combate à Covid-19, sendo o feriado adiado para o 2º semestre do ano.

Em comunicado realizado no portal do Sindicato, o Sinepe celebra a decisão do remanejamento da data em acordo junto com o Sindicato dos Professores do Estado do Ceará (Sinpro-CE) e com o Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Ceará (SAAE-CE). “O acordo firmado entre as entidades objetivou atender ao apelo das autoridades governamentais e sanitárias para prevenir a disseminação da Covid-19, considerada crítica àquela época, bem como resguardar o direito dos trabalhadores acordado em instrumento coletivo de trabalho, portanto, com força de lei”, disse o Sinepe.

LEIA TAMBÉM | Ceará lança 3.000 bolsas de R$ 200 para monitoria de programa contra evasão escolar

Conforme o diretor do Colégio 7 de Setembro, Henrique Suárez, a instituição irá seguir o que foi acordado entre os três sindicatos sobre o remanejamento da data para setembro. Outra unidade escolar privada localizada em Fortaleza, o Colégio Darwin, informou ao O POVO via WhatsApp que: “Seguindo as orientações do Governo do Estado do Ceará, não irá funcionar nos dias 6, 8, 9 e 10 de setembro”.

Segundo o Sinepe, as instituições de ensino devem reforçar a transferência do período com pais e responsáveis dos alunos. "Reiteramos às instituições o acordo que transferiu excepcionalmente o feriado de Carnaval deste ano para os dias 6, 8, 9 e 10 de setembro de 2021. É importante que as escolas reforcem a informação da mudança juntos aos pais/responsáveis", informou.

LEIA MAIS | Aulas presenciais da rede municipal de Fortaleza retornam dia 8 de setembro

Ainda conforme o Sindicato, a escola que, por acaso, decidir adiar o feriado para outra data que não seja a proposto pelos sindicatos, deverá solicitar o adiamento apenas por meio de um Acordo Coletivo de Trabalho firmado pela Instituição de Ensino com o Sindicato dos Professores do Estado do Ceará (Sinpro-Ce) e com o Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar do Estado do Ceará (SAAE-CE).

Escolas públicas

Na esfera pública, a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza informou por meio de ligação ao O POVO que a compensação do feriado de Carnaval nas escolas municipais foi ajustada dentro do calendário letivo. “Os dias do Carnaval foram dias letivos normais. O nosso calendário letivo termina na última semana do ano, e como a gente incluiu esses três dias do Carnaval no calendário, conseguimos antecipar o término do semestre letivo, ficando para a penúltima semana antes do Natal,” disse a pasta.

O POVO procurou via e-mail a Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) para saber informações sobre o remanejamento do feriado de Carnaval nas escolas estaduais para este segundo semestre do ano. A pasta não respondeu até o fechamento desta matéria.



Tags