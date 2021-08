"O Enigma da Energia Escura": Emicida apresenta nova série no GNT

“Como assim, séries turcas?”. Antes de abrir a matéria, essa pode ter sido uma pergunta que passou pela cabeça dos leitores que ainda não são fãs dessas produções. Há alguns anos, os streamings e os canais de televisão passaram a investir nas obras do país euro-asiático. Exemplo disso é que o Globoplay adicionou “Fatmagul” e “Uma Nova Vida” no mês passado. A Netflix, por outro lado, aposta em originais.

Muitos conteúdos são superproduções e seguem narrativas dramáticas semelhantes às que os brasileiros estão acostumados com suas próprias novelas. Em território nacional, as obras da Turquia começaram a ser exibidas pela Band para depois chegarem a outros serviços.

Com essa popularidade, o Vida&Arte separou alguns títulos que estão disponíveis nas plataformas do Brasil.

Love 101

Com segunda temporada marcada para lançar no dia 30 de setembro, “Love 101” é um dos conteúdos originais da Netflix. Quando Ik (Bade Çil) chega em uma casa antiga de Istambul, ela lembra as histórias de seu passado.

Há mais de duas décadas, um grupo de jovens estava prestes a ser expulso da escola por causa do comportamento. A única pessoa que gosta deles é a professora Burcu (Pnar Deniz), que faz de tudo para proteger os quatro adolescentes. Mas a profissional se mudará em pouco tempo para outra cidade.

Com direção de Ahmet Katksz e Deniz Yorulmazer, a comédia dramática conta com Mert Yazcolu, Kubilay Aka, Alina Boz, Selahattin Paal, Pek Filiz Yazc e Pnar Deniz no elenco.

O Último Guardião

Primeira série da Netflix produzida exclusivamente na Turquia, história revela a trajetória de Hakan Demir, um comerciante de Istambul que vê seu pai adotivo ser morto. Depois da tragédia, ele descobre que seus poderes estão relacionados a uma antiga ordem secreta.

Com isso, deve proteger a capital de forças ocultas que querem destruí-la. A obra de fantasia, que já conta com quatro temporadas, tem Çaatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü e Ayça Ayin Turan no elenco.

50m2

Sombra é um assassino que precisa deixar sua vida luxuosa para trás com o objetivo de sobreviver. Por causa disso, passa a viver em uma pequena alfaiataria abandonada em um bairro estrangeiro.

No local, os moradores começam a acreditar que ele é o filho do falecido dono do antigo empreendimento. Assim, o personagem assume a identidade que os outros lhe atribuíram, mas tem dificuldades para mantê-la por muito tempo.

Engin Öztürk, famoso por outras produções, é o protagonista da série. Além dele, estão presentes Aybüke Pusat, Tuçe Karabacak, Yiit Kirazc e Hasan Yalnzolu. "50m2" está na Netflix.

Immortals

É fã da saga “Crepúsculo”, “The Vampire Diaries” e histórias de vampiro? “Immortals” segue pelo mesmo caminho. No enredo, Mia é uma vampira que busca matar o ser que a transformou, Dmitry.

De acordo com as lendas, se ela conseguir assasiná-lo, poderia se tornar humana de novo. Mas, antes disso, precisa conquistar a confiança de seu alvo.

No elenco, estão Elçin Sangu, Kerem Bürsin. Birkan Sokullu, Selma Ergeç, Nilperi Ahinkaya, Elit Can e Hazal Türesan. Série está na Netflix.

Uma Vida Nova

A série de drama e romance mostra Adem, um ex-militar que aceita um emprego para proteger a esposa de um rico empresário. O agora guarda-costas precisará defendê-la de inimigos, incluindo o próprio marido.

Ele, então, se vê entre dois mundos diferentes e terá que se adaptar com rapidez. O conteúdo tem 33 episódios disponíveis no Globoplay.

Fatmagul

Fatmagul é uma jovem humilde de Esmirna, uma cidade da Turquia. Ela, que trabalha na fazenda do irmão, está apaixonada e prometida em casamento a um pescador. Mas, na festa de noivado de uma socialite, um outro homem se apaixona por ela à primeira vista.

Na ocasião, a vida da mulher toma rumos diferentes daquele que havia planejado após ser vítima de uma tragédia provocada pelo noivo do evento. No elenco, estão Beren Saat, Engin Akyürek, Frat Çelik e outros.

“Fatmagul” tem duas temporadas, que estão disponíveis no Globoplay desde julho deste ano. Obra já havia sido transmitida na Band.

A Escolha

No enredo, Irfan é um professor de economia que faz de tudo para ser a melhor pessoa que consegue. Mas sua vida muda de repente depois de ser caluniado por um colega e demitido do corpo docente quando estava perto de se tornar reitor.

Ele precisa passar por um processo criminal e suas contas bancárias são bloqueadas. Ao mesmo tempo, seu filho é diagnosticado com um tumor e necessita de cirurgia para sobreviver. Com isso, o personagem deve fazer escolhas. “A Escolha” está no HBO Max.

Um Milagre

Adaptação de “The Good Doctor” presente no HBO Max, a série conta a história de Ali Vefa, um médico com síndrome de Savant. Após concluir os estudos, ele se muda para Istambul com o objetivo de se especializar em cirurgia ao trabalhar em um grande hospital.

No lugar, terá que enfrentar várias questões, como os preconceitos e as próprias limitações. No elenco, estão Reha Özcan, Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, Özge Özder e Firat Altunmese.



