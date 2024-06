Brasil enfrenta México em primeiro amistoso antes da Copa América

O Brasil entra em campo às 22 horas deste sábado, 8, para enfrentar o México no primeiro de dois amistosos antes da estreia na Copa América, que se inicia no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles, nos EUA.

Após enfrentar a equipe mexicana, e ainda antes de iniciar a competição continental oficial, a seleção canarinha enfrenta os donos da casa, os Estados Unidos, na próxima quarta-feira, 12, no estádio Camping World, em Orlando, em novo amistoso.

Em seu último dia de preparação visando o duelo contra o México, os convocados fizeram um treino de reconhecimento no Kyle Field Stadium, palco do embate entre as seleções latinas. Com capacidade para mais de 100 mil pessoas, o estádio pertence a um dos times mais tradicionais do futebol americano universitário, o Texas A&M Aggies.