Seleção Brasileira chega ao Texas para amistoso contra o México

A Seleção Brasileira desembarcou nesta quinta-feira (6), em College Station, no Texas, nos Estados Unidos. Jogadores e a comissão técnica seguiram do aeroporto para o hotel que servirá de concentração.

No sábado, o Brasil enfrentará o México no Estádio Kyle Field, às 22h (de Brasília). Esse será o primeiro teste da equipe sob o comando de Dorival Júnior, antes do início da Copa América. Aliás, na sexta-feira (7), a Seleção fará o treino de reconhecimento no local da partida, sendo a arena de uma das mais tradicionais equipes do futebol americano universitário.

Seleção Brasileira terá dois compromissos antes da estreia na Copa América

Dorival comanda os treinos com os jogadores desde o dia 28 de maio. Além do amistoso contra o México, a equipe enfrentará os Estados Unidos, na quarta-feira, (12), em amistoso que será o último desafio brasileiro antes do começo da Copa América.