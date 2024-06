Com trio do Real Madrid no ataque, Dorival testa variações na Seleção

O técnico Dorival Júnior testou uma nova escalação para a Seleção Brasileira na reta final de preparação para a Copa América. Nesta quinta-feira (6), aliás, ocorreu o segundo treino com o grupo completo após a chegada de Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr, campeões da Champions pelo Real Madrid.

Embora haja o desgaste pelo longa temporada, o trio foi testado na equipe titular, de acordo com o portal ‘ge’. Endrick, futuro colega de clube, se juntou a Rodrygo e Vini Jr no ataque e deve ganhar a primeira oportunidade como titular no amistoso diante do México será neste sábado (6), às 21h30 (de Brasília).

Na retaguarda, Militão deve formar a dupla com Marquinhos. Ambos desfalcaram a Canarinho em razão de lesões na última Data-Fifa. Nos treinos em que o grupo não estava completo, Bremer e Beraldo foram os zagueiros na formação.