Apesar de desfalques, Dorival esboça primeira formação da Seleção nos EUA

A Seleção Brasileira realizou neste sábado (1/6) o seu terceiro treino nos Estados Unidos em preparação para a Copa América. O técnico Dorival Júnior esboçou pela primeira vez a formação de uma equipe.

Ainda com uma quantidade considerável de desfalques, já que apenas 18 dos 26 nomes se apresentaram, o comandante experimentou dividir times. O zagueiro Gabriel Magalhães, entretanto, continua sem treinar com bola em razão de uma lesão no ombro direito.

O esquema 4-3-3, a exemplo dos amistosos diante de Inglaterra e Espanha, em março, foi mantido, preservando a dinâmica. O cenário favorece a infiltração dos meio-campistas na área e rápida troca de passes. A atividade intensa, portanto, serviu para embasar os conceitos de jogo mais ofensivo que o treinador espera ver na Seleção. A iniciar pelo amistoso contra o México, daqui a uma semana.