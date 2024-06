Seleção Brasileira encerra primeira etapa de treinos nos Estados Unidos

Neste domingo (2), a Seleção Brasileira encerrou a primeira etapa de treinamentos nos Estados Unidos, onde Dorival Junior e companhia disputam a Copa América a partir de junho.

Inicialmente, a comissão técnica trabalhou com 17 jogadores. O zagueiro Gabriel Magalhães também está nos Estados Unidos, porém lesionado no ombro direito. Sendo assim, ele ainda não foi a campo com os demais companheiros.