Alisson, goleiro da Seleção: ‘Estou no meu auge. E que isso dure por anos’

“Eu estou celebrando meu momento e a cada ano que passa eu me sinto melhor. Mas hoje posso dizer que, pela minha idade, estou no auge. E que este auge dure alguns anos. Vemos goleiros cada vez vez mais longevos. E minha mente esta preparada para isso. Penso em jogar por muitos anos” disse o goleiro.

“Estou contente por ter sempre, nestes nove anos, goleiros de alto nível ao meu lado. Cada um puxa o outro para melhorar, não se tem zona de conforto, pois a disputa é sempre alta e quem jogar estará representando muito bem a Seleção”, disse.

Alisson analisa os rivais diretos pela posição

O titular de Dorival Jr para o gol brazuca na Copa América, também analisou Ederson, seu rival direto, mas que se machucou e não irá ao torneio, além de Bento e Rafael que são os seus reservas na competição americana.

“O Brasil tem goleiros de qualidade. Lamento a ausência do Ederson está entre os três e do Mundo. Bento é um jovem que chega com muita qualidade e teve oportunidade e foi bem. A gente precisa que essa renovação sempre contar com goleiros de qualidade e ele terá uma história duradoura. O Rafael chega com méritos, fazendo ótimo trabalho e não apenas faz bons jogos com solidez, mas tecnicamente tem muita qualidade” finalizou.