Tera se torna o segundo carro mais exportado pela Volkswagen no Brasil em 2025

Modelo lançado há cinco meses também é o carro de passeio mais vendido no País atualmente

O SUV Volkswagen Tera se tornou o segundo modelo mais exportado pela marca no Brasil em 2025, totalizando 22.416 unidades embarcadas para 18 países da América Latina desde julho. Os principais mercados internacionais do Tera são Argentina (9.053 unidades), México (8.901), Chile (1.203) e Colômbia (1.111).

Lançamento mais importante da Volkswagen na América do Sul nos últimos tempos, o SUV é um projeto 100% desenhado, desenvolvido e produzido no Brasil, com fabricação exclusiva na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP).

No Brasil, o Tera se tornou o carro de passeio mais vendido do em outubro, com 10.160 unidades emplacadas no mês. No total, já foram 30.186 unidades vendidas de janeiro a 9 de novembro. O modelo chegou às concessionárias no dia 5 de junho.

Volkswagen ultrapassa 100 mil unidades exportadas em 2025

A Volkswagen do Brasil já exportou 107.989 unidades em 2025 (janeiro a outubro), um número que representa crescimento de 37,4% em relação ao mesmo período de 2024 (78.623 unidades) . Em seu histórico, a Volkswagen do Brasil é a maior exportadora do setor automotivo brasileiro, com mais de 4,4 milhões de unidades já embarcadas para 147 mercados, desde 1970.



Mercado internacional

A Argentina segue como o principal parceiro. Confira os números de exportações da Volkswagen do Brasil para seus quatro principais mercados neste ano (jan-out):

