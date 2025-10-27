Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo Audi SQ6 Sportback chega ao Brasil por R$ 684 mil

Esportivo 100% elétrico tem autonomia de até 428 quilômetros, conforme dados do Inmetro
O novo Audi SQ6 Sportback e-tron chegou à rede de 40 concessionárias da marca no Brasil. O modelo integra a série de 13 lançamentos da fabricante no País em 2025 como parte da renovação global de seu portfólio de veículos. O modelo está disponível em versão única por R$ 684.990.


O SUV esportivo completa a linha 100% elétrica da Audi, que também conta com os modelos A6 Sportback e-tron, Q6 e-tron, Q6 Sportback e-tron, Q8 e-tron, Q8 Sportback e-tron, SQ8 Sportback e-tron, e-tron GT e RS e-tron GT.

