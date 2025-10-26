Nova linha do Tiggo 7 traz mais tecnologia e mantém preço de 2025

Nova linha do Tiggo 7 traz mais tecnologia e mantém preço de 2025Nova central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e comando por voz inteligente agora está disponível em todas as versões
A Caoa Chery apresentou a nova linha Tiggo 7 2026 com novidades no pacote tecnológico e sem alterações em seus preços. A principal mudança é a nova central multimídia de alta definição, que agora equipa todas as versões da linha. O sistema conta com uma nova interface focada em usabilidade e uma experiência de usuário aprimorada.
Outro destaque é o novo chip SemiDrive X9 embarcado na central multimídia, que traz maior capacidade de processamento, o que, segundo a montadora, garante mais rapidez, fluidez e alta responsividade, especialmente na utilização do Android Auto e Apple CarPlay sem fio, além do novo sistema de comandos por voz.
A versão de entrada, Tiggo 7 Sport 2026, mantém o valor a partir de R$ 139.990. As versões PRO Max Drive e PRO Hybrid Max Drive permanecem com preços a partir de R$ 169.990. A versão PHEV continua com preços a partir de R$ 219.990.
