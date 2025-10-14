Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mercedes estende garantia para quatro anos

O novo período de garantia de quatro anos entra em vigor automaticamente a partir da emissão da nota fiscal de vendas do concessionário Mercedes-Benz
Autor Jocélio leal
Jocélio leal Editor-chefe dos núcleos de Economia e Negócios (Veículos, Imóveis e Empregos&Carreiras)
Tipo Notícia

Os automóveis ano-modelo 2025-2026 da Mercedes-Benz marca passaram a contar com garantia original de fábrica de quatro anos. O novo período de garantia de quatro anos entra em vigor automaticamente a partir da emissão da nota fiscal de vendas do concessionário Mercedes-Benz. Os clientes têm acesso ao serviço de assistência técnica Mercedes-Benz Service, que funciona 24 horas e sete dias da semana.

