Mercedes estende garantia para quatro anos

Os automóveis ano-modelo 2025-2026 da Mercedes-Benz marca passaram a contar com garantia original de fábrica de quatro anos. O novo período de garantia de quatro anos entra em vigor automaticamente a partir da emissão da nota fiscal de vendas do concessionário Mercedes-Benz. Os clientes têm acesso ao serviço de assistência técnica Mercedes-Benz Service, que funciona 24 horas e sete dias da semana.