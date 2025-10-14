O cardápio da Mercedes-AMG na pista

O cardápio da Mercedes-AMG na pistaOs 58 anos da Mercedes-AMG foram celebrados com carros na pista. O POVO testou alguns dos modelos ds marca. No menu, os esportivos Mercedes-AMG C 63 S E Performance, SL 63 E Performance, Mercedes-AMG GT 4 Portas E Performance e o Mercedes-AMG GT Coupé 2 Portas E Performance. O mais barato custa R$ 914.900 e o mais caro R$ 1.714.900
O cenário foi o Circuito Panamericano, em Elias Fausto (SP). Em um evento fechado, os 58 anos da Mercedes-AMG foram celebrados com carros na pista. Os esportivos Mercedes-AMG C 63 S E Performance, SL 63 E Performance, Mercedes-AMG GT 4 Portas E Performance e o Mercedes-AMG GT Coupé 2 Portas E Performance, simbolizaram a marca. O POVO testou os modelos com um piloto ao lado como orientador.
Combinando motores V8 biturbo com sistemas elétricos desenvolvidos para a Fórmula 1, os veículos têm no menu, por exemplo, aceleração instantânea.
“Com o AMG Private Lounge reafirmamos o nosso compromisso em oferecer experiências exclusivas que colocam nossos clientes no centro do universo AMG. É a união perfeita entre emoção, tecnologia e sofisticação. Mais do que conduzir um automóvel, participar dessa ação é vivenciar de forma concreta alguns dos pilares que sustentam a marca como inovação, excelência e paixão por alta performance”, afirma Alessandra Souza, Head de Marketing e Comunicação Corporativa da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil.
Desde 2019, o AMG Private Lounge Brasil tem sido uma ação da alemã. São experiências imersivas e personalizadas para os entusiastas da marca. Junta clientes e especialistas.
Uma história de alta performance
A Mercedes-AMG teve origem em dois engenheiros da Daimler-Benz: Hans Werner Aufrecht e Erhard Melcher. Em 1967, eles fundam a AMG em uma pequena garagem na cidade de Burgstall, na Alemanha. Lá, começaram a modificar motores Mercedes-Benz para corridas, ganhando reconhecimento por seu desempenho superior e precisão mecânica.
O nome da marca carrega a essência de sua origem: Aufrecht, Melcher e Großaspach (cidade natal de Aufrecht). Com o crescimento do negócio e o aumento da demanda por seus motores personalizados, a empresa se mudou em 1976 para Affalterbach, onde está sediada até hoje, com o binômio engenharia de ponta e alta performance. Desde então, a AMG se tornou a divisão esportiva da Mercedes-Benz.
Hoje, a Mercedes-AMG conta com quase 20 versões disponíveis no Brasil entre modelos que vão do “hot-hatch” Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC ao conversível Mercedes-AMG SL 63 S E Performance.
A marca conta com 11 concessionários denominados AMG Performance Center no Brasil, que apresentam profissionais AMG Experts para Vendas e Pós-Venda.
Os volumes de vendas atingidos no primeiro semestre de 2025 declarados chegam a mais de 700 unidades entregues.
QUANTO CUSTA
Mercedes-AMG C 63 S E Performance - R$ 914.900
SL 63 E Performance - R$ 1.714.900
Mercedes-AMG GT 4 Portas E Performance - R$ 1.634.900
Mercedes-AMG GT Coupé 2 Portas E Performance - R$ 1.697.900