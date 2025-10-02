Honda investirá R$ 1,6 bilhão em motocicletas no Brasil até 2029

Com a adição de novas linhas de produção, mudanças de layout e introdução de equipamentos de alta tecnologia, a fábrica de Manaus atingirá a capacidade de 1,6 milhão de unidades por ano a partir de 2026

O investimento ocorre em um mercado em constante crescimento, impulsionado, segundo a japonesa, "pela demanda por soluções de mobilidade ágeis, versáteis e econômicas". Noutros termos, pela decadência do transporte público no Brasil.

A Honda anunciou nesta quinta-feira, 2, um investimento de R$ 1,6 bilhão em suas operações de motocicletas no Brasil até 2029, como parte da estratégia para fortalecer sua liderança no segmento.

Com esse aporte, a Honda aumentará a capacidade produtiva de sua fábrica em Manaus para 1,6 milhão de unidades por ano. O plano inclui o lançamento de novos produtos — tanto modelos inéditos quanto versões atualizadas de modelos consagrados — e a otimização de processos para melhorar a eficiência e ampliar a flexibilidade operacional da planta, diz a montadora.

“A Honda acredita no Brasil e segue comprometida com o desenvolvimento local. Ao longo de 49 anos de produção em Manaus, conquistamos a confiança dos brasileiros com produtos de alta qualidade que apoiam a mobilidade de milhões de pessoas todos os dias. Este novo ciclo de investimentos reforça nossa confiança no país, nos parceiros de negócios e no mercado nacional. Colocamos nossos clientes no centro de tudo o que fazemos e queremos preparar nossas operações para continuar crescendo, gerando empregos e liderando o segmento de motocicletas, sempre focados em atender às necessidades e expectativas dos consumidores brasileiros”, afirmou em nora Arata Ichinose, presidente da Moto Honda.

Como parte dessa expansão, cerca de 350 novos empregos serão criados para dar suporte ao aumento da produção.