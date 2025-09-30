Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Líder de vendas, Fiat Fiorino completa 45 anos no Brasil

Lançado na década de 80, modelo passou por várias transformações ao longo das últimas décadas
A Fiat Fiorino 147 completa 45 anos no Brasil em 2025. Lançado em 1980, o modelo foi baseado no consagrado Fiat 147 e estabeleceu liderança contínua no segmento de veículos comerciais leves no País. Em 2025, mais de 13 mil unidades já foram emplacadas.  

Anos antes do lançamento da Fiorino, a Fiat já havia se aventurado neste segmento voltado para o uso profissional, com modelos como o 147 Furgão (1977) e 147 Pickup (1978), e viu uma oportunidade de ampliar significativamente sua participação neste mercado.

Inicialmente com o compartimento de carga todo fechado, em uma base mais longa, medindo 3,78 metros, para aumentar sua capacidade volumétrica de carga, o Fiorino 147 já disponibilizava duas opções de combustível, com motores de 61 cv de potência e 9,9 kgfm de torque quando abastecido com gasolina e 62 cv e 11,5 kgfm com etanol.

O Fiorino Furgão passou por atualizações ao longo das décadas de 90 e 2000. Em 2014 o modelo chegou à sua terceira geração, utilizando plataforma do Novo Uno, que havia sido lançado anos antes, em 2010. Na nova configuração, o modelo cresceu no tamanho, ganhou maior capacidade para transportar cargas (650 kg), e recebeu uma nova motorização com o 1.4 EVO flex

Em sua linha 2025, o furgão trouxe atualizações mecânicas como novo motor 1.3 flex de até 107 cv de potência e 134 Nm de torque quando abastecido com etanol, ganhando 21 cv e 11,67% de torque adicional. O modelo ganhou também direção elétrica, monitoramento de pressão dos pneus (iTMPS) e sensor de temperatura externa.

Nos primeiros oito meses deste ano, o Fiorino segue liderando o segmento de comerciais leves com mais de 13.400 veículos emplacados e 25,8% de participação no mercado.

