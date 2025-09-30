Líder de vendas, Fiat Fiorino completa 45 anos no Brasil

Anos antes do lançamento da Fiorino, a Fiat já havia se aventurado neste segmento voltado para o uso profissional, com modelos como o 147 Furgão (1977) e 147 Pickup (1978), e viu uma oportunidade de ampliar significativamente sua participação neste mercado.

A Fiat Fiorino 147 completa 45 anos no Brasil em 2025. Lançado em 1980, o modelo foi baseado no consagrado Fiat 147 e estabeleceu liderança contínua no segmento de veículos comerciais leves no País. Em 2025, mais de 13 mil unidades já foram emplacadas.

Inicialmente com o compartimento de carga todo fechado, em uma base mais longa, medindo 3,78 metros, para aumentar sua capacidade volumétrica de carga, o Fiorino 147 já disponibilizava duas opções de combustível, com motores de 61 cv de potência e 9,9 kgfm de torque quando abastecido com gasolina e 62 cv e 11,5 kgfm com etanol.

O Fiorino Furgão passou por atualizações ao longo das décadas de 90 e 2000. Em 2014 o modelo chegou à sua terceira geração, utilizando plataforma do Novo Uno, que havia sido lançado anos antes, em 2010. Na nova configuração, o modelo cresceu no tamanho, ganhou maior capacidade para transportar cargas (650 kg), e recebeu uma nova motorização com o 1.4 EVO flex

Em sua linha 2025, o furgão trouxe atualizações mecânicas como novo motor 1.3 flex de até 107 cv de potência e 134 Nm de torque quando abastecido com etanol, ganhando 21 cv e 11,67% de torque adicional. O modelo ganhou também direção elétrica, monitoramento de pressão dos pneus (iTMPS) e sensor de temperatura externa.

Nos primeiros oito meses deste ano, o Fiorino segue liderando o segmento de comerciais leves com mais de 13.400 veículos emplacados e 25,8% de participação no mercado.