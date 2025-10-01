Fiat lança programa de carro por assinatura com mensalidade a partir de R$ 1,8 mil

Líder de vendas no mercado automotivo brasileiro, a Fiat lançou um programa de carro por assinatura voltado à locação de veículos zero quilômetro. O programa disponibiliza seis modelos com condições especiais para locação exclusiva, que pode ser feita online ou na rede de concessionárias.

O Fiat por Assinatura substitui o Flua, oferecido anteriormente pela Stellantis. Com o sistema atual, a contratação pode ser feita através de planos com 12, 24 ou 36 meses, com franquias de quilometragem de 1.000, 1.500 ou 2.000 quilômetros por mês. O valor mensal da locação varia entre R$ 1.866,00 a R$ 3.299,00, dependendo do modelo e franquia escolhida.