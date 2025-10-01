Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiat lança programa de carro por assinatura com mensalidade a partir de R$ 1,8 mil

Com seis modelos no portfólio, marca oferece opções de planos de 12, 24 ou 36 meses
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
Tipo Notícia

Líder de vendas no mercado automotivo brasileiro, a Fiat lançou um programa de carro por assinatura voltado à locação de veículos zero quilômetro. O programa disponibiliza seis modelos com condições especiais para locação exclusiva, que pode ser feita online ou na rede de concessionárias.

Fiat por Assinatura substitui o Flua, oferecido anteriormente pela Stellantis. Com o sistema atual, a contratação pode ser feita através de planos com 12, 24 ou 36 meses, com franquias de quilometragem de 1.000, 1.500 ou 2.000 quilômetros por mês. O valor mensal da locação varia entre R$ 1.866,00 a R$ 3.299,00, dependendo do modelo e franquia escolhida.

Com modelos que atendem aos mais variados tipos de demanda, o programa oferece hatchs como Mobi Like, Argo Drive 1.0, assim como as picapes Strada Endurance e Freedom cabine dupla e Toro Freedom, além dos SUVs híbridos da marca, com Pulse e Fastback Audace com motor T200 Hybrid.

A serviço está disponível em todas as regiões do Brasil. 

