Jeep Avenger será feito no Rio de Janeiro

A Stellantis anunciou a produção do Jeep Avenger no Polo Automotivo de Porto Real (RJ). O anúncio integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões divulgados para a fábrica entre 2025 e 2030. A montadora diz ter a perspectiva de ampliar a produção e reforçar a cadeia de fornecimento e tecnologia na região nos próximos anos.
Anunciado como parte das comemorações dos 10 anos da Jeep no Brasil, o Avenger vem dividir a gama nacional ao lado do Renegade, Compass e Commander. No início do ano, 300 novas contratações foram anunciadas para o Polo de Porto Real. A região receberá, ainda, cinco novos fornecedores, dos quais dois estarão instalados dentro do parque até 2026.
“Temos orgulho em anunciar a produção do Jeep Avenger em nosso Polo Automotivo Stellantis de Porto Real. Sucesso ao redor do mundo, o modelo reforça o protagonismo da nossa equipe na América do Sul, que entrega o mais alto padrão de qualidade, inovação, conhecimento e capacidade técnica”, disse em nota o presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano. Ele é também o responsável global pela Stellantis Pro One, unidade de veículos comerciais.
