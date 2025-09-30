Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jeep Avenger será feito no Rio de Janeiro

Anunciado como parte das comemorações dos 10 anos da Jeep no Brasil, o Avenger vem dividir a gama nacional ao lado do Renegade, Compass e Commander
Autor Jocélio leal
Jocélio leal Editor-chefe dos núcleos de Economia e Negócios (Veículos, Imóveis e Empregos&Carreiras)
A Stellantis anunciou a produção do Jeep Avenger no Polo Automotivo de Porto Real (RJ). O anúncio integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões divulgados para a fábrica entre 2025 e 2030. A montadora diz ter a perspectiva de ampliar a produção e reforçar a cadeia de fornecimento e tecnologia na região nos próximos anos.

Anunciado como parte das comemorações dos 10 anos da Jeep no Brasil, o Avenger vem dividir a gama nacional ao lado do Renegade, Compass e Commander. No início do ano, 300 novas contratações foram anunciadas para o Polo de Porto Real. A região receberá, ainda, cinco novos fornecedores, dos quais dois estarão instalados dentro do parque até 2026.

“Temos orgulho em anunciar a produção do Jeep Avenger em nosso Polo Automotivo Stellantis de Porto Real. Sucesso ao redor do mundo, o modelo reforça o protagonismo da nossa equipe na América do Sul, que entrega o mais alto padrão de qualidade, inovação, conhecimento e capacidade técnica”, disse em nota o presidente da Stellantis América do Sul, Emanuele Cappellano. Ele é também o responsável global pela Stellantis Pro One, unidade de veículos comerciais.

 

