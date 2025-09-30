Jeep Avenger será feito no Rio de Janeiro

Anunciado como parte das comemorações dos 10 anos da Jeep no Brasil, o Avenger vem dividir a gama nacional ao lado do Renegade, Compass e Commander

A Stellantis anunciou a produção do Jeep Avenger no Polo Automotivo de Porto Real (RJ). O anúncio integra o plano de investimentos de R$ 3 bilhões divulgados para a fábrica entre 2025 e 2030. A montadora diz ter a perspectiva de ampliar a produção e reforçar a cadeia de fornecimento e tecnologia na região nos próximos anos.

Anunciado como parte das comemorações dos 10 anos da Jeep no Brasil, o Avenger vem dividir a gama nacional ao lado do Renegade, Compass e Commander. No início do ano, 300 novas contratações foram anunciadas para o Polo de Porto Real. A região receberá, ainda, cinco novos fornecedores, dos quais dois estarão instalados dentro do parque até 2026.