Denza: Marca de luxo da BYD apresenta cupê esportivo antes da estreia no Brasil

Denza: Marca de luxo da BYD apresenta cupê esportivo antes da estreia no BrasilPrimeiro carro da divisão de luxo da montadora chinesa no País será um cupê esportivo
A Denza, divisão premium da BYD com foco no mercado de luxo, fez sua primeira aparição oficial no Brasil. Durante evento na Estação das Artes, em São Paulo, a marca apresentou o Denza Z9GT, um cupê esportivo 100% elétrico.
A aparição pública do carro é uma das ações de pré-estreia da Denza no Brasil. O início da operação está previsto para o começo de outubro. Além do Z9GT, a marca vai contar também com o SUV premium offroad B5 e terá uma rede própria de concessionárias.
Mais detalhes sobre o Denza Z9GT e de outros modelos que a marca apresentará, como fichas técnicas e configurações previstas para o mercado brasileiro, serão apresentados em breve.
Foco no luxo
A Denza é a marca de mobilidade premium orientada para o design e a tecnologia do Grupo BYD. Foi fundada em 2010 como uma parceria entre a BYD e a Mercedes-Benz, e lançou seu primeiro veículo em 2014. Atualmente a marca é totalmente controlada pela montadora chinesa.