Denza: Marca de luxo da BYD apresenta cupê esportivo antes da estreia no Brasil

Primeiro carro da divisão de luxo da montadora chinesa no País será um cupê esportivo

A Denza, divisão premium da BYD com foco no mercado de luxo, fez sua primeira aparição oficial no Brasil. Durante evento na Estação das Artes, em São Paulo, a marca apresentou o Denza Z9GT, um cupê esportivo 100% elétrico.

A aparição pública do carro é uma das ações de pré-estreia da Denza no Brasil. O início da operação está previsto para o começo de outubro. Além do Z9GT, a marca vai contar também com o SUV premium offroad B5 e terá uma rede própria de concessionárias.

