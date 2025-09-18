Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Denza: Marca de luxo da BYD apresenta cupê esportivo antes da estreia no Brasil

Primeiro carro da divisão de luxo da montadora chinesa no País será um cupê esportivo
Autor Luciano Cesário
A Denza, divisão premium da BYD com foco no mercado de luxo, fez sua primeira aparição oficial no Brasil. Durante evento na Estação das Artes, em São Paulo, a marca apresentou o Denza Z9GT, um cupê esportivo 100% elétrico. 

A aparição pública do carro é uma das ações de pré-estreia da Denza no Brasil. O início da operação está previsto para o começo de outubro. Além do Z9GT, a marca vai contar também com o SUV premium offroad B5 e terá uma rede própria de concessionárias.

Mais detalhes sobre o Denza Z9GT e de outros modelos que a marca apresentará, como fichas técnicas e configurações previstas para o mercado brasileiro, serão apresentados em breve.

Foco no luxo 

A Denza é a marca de mobilidade premium orientada para o design e a tecnologia do Grupo BYD. Foi fundada em 2010 como uma parceria entre a BYD e a Mercedes-Benz, e lançou seu primeiro veículo em 2014. Atualmente a marca é totalmente controlada pela montadora chinesa.

