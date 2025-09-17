Audi inicia pré-venda do novo SQ5 no Brasil a partir de R$ 624,9 mil

Novo QS5 retorna ao País após hiato de cinco anos / Crédito: Divulgação/Audi Brasil

A Audi do Brasil iniciou a pré-venda dos novos SQ5 e SQ5 Sportback no Brasil. Os utilitários esportivos de luxo estarão disponíveis nas concessionárias a partir de novembro deste ano. O primeiro lote terá quantidade limitada e preços de R$ 624.990 (SQ5) e R$ 639.990 (SQ5 Sportback). O SQ5 é o terceiro da modelo da Audi no Brasil a utilizar a nova plataforma PPC (Plataforma Premium para veículos a Combustão), após os lançamentos recentes do A5 e Q5. O carro vem equipado com o propulsor 3.0 V6 TFSI com 367 cavalos de potência entre 5.500 rpm e 6.300 rpm e 550 Nm de torque de 1.700 rpm a 4.000 rpm.

O conjunto mecânico também conta com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração integral quattro com tecnologia ultra, que possui uma embreagem multidisco com desacoplador integrado e distribuição de torque majoritariamente dianteira, podendo transferir até 50% do torque para o eixo traseiro. Segundo a Audi, o carro acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, o melhor tempo da categoria, e a velocidade máxima é de 250 km/h. Visual Os novos Audi SQ5 seguem a linha de design do Q5, mas com detalhes que tornam o visual ainda mais esportivo. Elementos em alumínio fosco emolduram as janelas, as capas dos retrovisores, as enormes tomadas de ar frontais estilo RS, os para-lamas traseiros, a porção meridional das portas e a grade singleframe. Na traseira, são destaques as quatro saídas de escapamento reais ovais, com acabamento cromado, e o difusor traseiro em preto fosco, com inlay inferior na cor Antracite fosco. As lanternas traseiras OLED são de segunda geração, com várias opções de assinaturas.

Tecnologia

A tecnologia aparece nas três telas paralelas - o display panorâmico MMI-touch de 14,5 polegadas com navegador integrado e comandos de voz "Hey, Audi", o painel de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas e a tela do passageiro de 10,9 polegadas. Na parte interna da porta do motorista, o novo painel de controle, inédito no modelo, permite operar funções como travamento de portas, iluminação exterior, memória dos bancos e retrovisores. O teto solar panorâmico com abertura elétrica possui uma cortina de proteção que auxilia na redução da luminosidade, trazendo conforto visual e na temperatura da cabine.