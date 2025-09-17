Audi inicia pré-venda do novo SQ5 no Brasil a partir de R$ 624,9 mil

Audi inicia pré-venda do novo SQ5 no Brasil a partir de R$ 624,9 milModelo chega em novembro à rede de concessionárias da marca no País e encerra série de lançamentos em 2025
A Audi do Brasil iniciou a pré-venda dos novos SQ5 e SQ5 Sportback no Brasil. Os utilitários esportivos de luxo estarão disponíveis nas concessionárias a partir de novembro deste ano. O primeiro lote terá quantidade limitada e preços de R$ 624.990 (SQ5) e R$ 639.990 (SQ5 Sportback).
O SQ5 é o terceiro da modelo da Audi no Brasil a utilizar a nova plataforma PPC (Plataforma Premium para veículos a Combustão), após os lançamentos recentes do A5 e Q5. O carro vem equipado com o propulsor 3.0 V6 TFSI com 367 cavalos de potência entre 5.500 rpm e 6.300 rpm e 550 Nm de torque de 1.700 rpm a 4.000 rpm.
O conjunto mecânico também conta com a transmissão S tronic de sete velocidades e a tração integral quattro com tecnologia ultra, que possui uma embreagem multidisco com desacoplador integrado e distribuição de torque majoritariamente dianteira, podendo transferir até 50% do torque para o eixo traseiro.
Segundo a Audi, o carro acelera de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos, o melhor tempo da categoria, e a velocidade máxima é de 250 km/h.
Visual
Os novos Audi SQ5 seguem a linha de design do Q5, mas com detalhes que tornam o visual ainda mais esportivo. Elementos em alumínio fosco emolduram as janelas, as capas dos retrovisores, as enormes tomadas de ar frontais estilo RS, os para-lamas traseiros, a porção meridional das portas e a grade singleframe.
Na traseira, são destaques as quatro saídas de escapamento reais ovais, com acabamento cromado, e o difusor traseiro em preto fosco, com inlay inferior na cor Antracite fosco. As lanternas traseiras OLED são de segunda geração, com várias opções de assinaturas.
Tecnologia
A tecnologia aparece nas três telas paralelas - o display panorâmico MMI-touch de 14,5 polegadas com navegador integrado e comandos de voz "Hey, Audi", o painel de instrumentos digital Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas e a tela do passageiro de 10,9 polegadas.
Na parte interna da porta do motorista, o novo painel de controle, inédito no modelo, permite operar funções como travamento de portas, iluminação exterior, memória dos bancos e retrovisores.
O teto solar panorâmico com abertura elétrica possui uma cortina de proteção que auxilia na redução da luminosidade, trazendo conforto visual e na temperatura da cabine.
As luzes interativas, posicionadas na parte superior do painel informam o condutor sobre chamadas telefônicas, setas, entre outras funções.
Dimensões e cores
O novo SQ5 oferece espaço para até cinco ocupantes nas carrocerias SUV e Sportback. Na carroceria SUV, as dimensões são: 4.717 mm (comprimento); 2.155 mm (largura); 1.649 mm (altura) e 2.820 mm (entre-eixos). Na carroceria Sportback, por sua vez, as dimensões são: 4.717 (comprimento); 2.155 mm (largura); 1.644 mm (altura) e 2.820 mm (entre-eixos). No porta-malas, as capacidades são de 475 litros, ou 1.446 litros com os bancos rebatidos (SUV); e 470 litros, ou 1.338 com os bancos rebatidos (Sportback). A capacidade do tanque de combustível é de 65 litros em ambas as carrocerias.
As cores disponíveis nas carrocerias SUV e Sportback são: Branco Arkona (Sólida); Preto Mito (Metálica); Branco Geleira (Metálica); Azul Navarra (Metálica); Azul Ultra (Metálica); Bege Ouro Sakhir (Metálica); Verde Distrito (Metálica); Vermelho Granadina (Metálica) e Cinza Daytona (Perolizada). Internamente, o revestimento dos bancos, console central e painéis de portas podem ser na cor branca ou vermelha – inédita no Brasil e nunca oferecido antes na família Q5.