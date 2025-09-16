Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fiat Strada alcança 2,5 milhões de unidades produzidas no Brasil

Picape da Fiat é o veículo mais vendido do Brasil há quatro anos seguidos, conforme a montadora
Autor Luciano Cesário
Luciano Cesário Repórter
A picape Fiat Strada alcançou a marca de 2,5 milhões de unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Lançado em 1998, o carro é o veículo mais vendido do Brasil há quatro anos consecutivos.

A Strada é considerada pioneira em diversas soluções, como a introdução da cabine estendida (1999), da cabine dupla (2009) e da terceira porta (2013). A picape passou por uma renovação completa em 2020. Desde então, segundo a Fiat, o carro se tornou mais robusto, tecnológico e moderno em design, conforto e segurança.

Em 27 anos de trajetória, a picape se consolidou como um dos produtos mais fortes da Fiat no Brasil, conquistando consumidores e premiações importantes na indústria automotiva. Atualmente, o modelo é exportado para mercados como Uruguai, Paraguai e Argentina.

Além da Strada, a fábrica da Stellantis em Betim é responsável por alguns dos modelos mais vendidos da Fiat no Brasil, como Argo, Mobi, Pulse e Fastback, além dos utilitários Fiat Fiorino e Partner Rapid, da Peugeot. O polo tem capacidade de produzir até 650 mil carros por ano. 

