Fiat Strada alcança 2,5 milhões de unidades produzidas no Brasil

Picape da Fiat é o veículo mais vendido do Brasil há quatro anos seguidos, conforme a montadora

A picape Fiat Strada alcançou a marca de 2,5 milhões de unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Lançado em 1998, o carro é o veículo mais vendido do Brasil há quatro anos consecutivos.

A Strada é considerada pioneira em diversas soluções, como a introdução da cabine estendida (1999), da cabine dupla (2009) e da terceira porta (2013). A picape passou por uma renovação completa em 2020. Desde então, segundo a Fiat, o carro se tornou mais robusto, tecnológico e moderno em design, conforto e segurança.