Fiat Strada alcança 2,5 milhões de unidades produzidas no Brasil

Fiat Strada alcança 2,5 milhões de unidades produzidas no BrasilPicape da Fiat é o veículo mais vendido do Brasil há quatro anos seguidos, conforme a montadora
A picape Fiat Strada alcançou a marca de 2,5 milhões de unidades produzidas no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG). Lançado em 1998, o carro é o veículo mais vendido do Brasil há quatro anos consecutivos.
A Strada é considerada pioneira em diversas soluções, como a introdução da cabine estendida (1999), da cabine dupla (2009) e da terceira porta (2013). A picape passou por uma renovação completa em 2020. Desde então, segundo a Fiat, o carro se tornou mais robusto, tecnológico e moderno em design, conforto e segurança.
Em 27 anos de trajetória, a picape se consolidou como um dos produtos mais fortes da Fiat no Brasil, conquistando consumidores e premiações importantes na indústria automotiva. Atualmente, o modelo é exportado para mercados como Uruguai, Paraguai e Argentina.
Além da Strada, a fábrica da Stellantis em Betim é responsável por alguns dos modelos mais vendidos da Fiat no Brasil, como Argo, Mobi, Pulse e Fastback, além dos utilitários Fiat Fiorino e Partner Rapid, da Peugeot. O polo tem capacidade de produzir até 650 mil carros por ano.