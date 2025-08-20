Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Citroën anuncia novidades para as linhas C3 e Aircross

Citroën anuncia novidades para as linhas C3 e Aircross

XTR é o nome escolhido pela Citroën para sua nova linha de produtos Citroën C3 e Citroën Aircross
Autor Gabriel Gago
A montadora Citroën confirmou o nome e os produtos de sua próxima versão especial dos modelos Citroën C3 e Citroën Aircross: o Citroën C3 XTR e o Citroën Aircross XTR.

Segundo a francesa, a escolha do nome remete à versão aventureira da marca nos anos 2000, mas traz detalhes e itens inéditos que poderão ser conferidos em breve.

