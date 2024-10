Renault Twingo E-Tech electric prototype estreia no Salão de Paris

Twingo E-Tech electric prototype será exibido no Salão do Automóvel 2024, em Paris, a partir de hoje Crédito: Divulgação/Renault

A Renault irá expor o "show car" Twingo E-Tech electric prototype em um estande na edição 2024 do Salão do Automóvel de Paris, que começa a partir desta segunda-feira, 14, e segue até dia 20. Revelado em novembro de 2023, o veículo será apresentado pela primeira vez ao público. Ele será comercializado em 2026.

Criado em 1992, o carro de cores chamativas tem como slogan "carros para viver". O compacto 100% elétrico da marca é pensado, segundo a francesa, para uso urbano "sem abrir mão de nada". De acordo com a montadora, com dimensões contidas, o Twingo E-Tech electric prototype é ao mesmo tempo ágil e prático na cidade graças às cinco portas.

A carroceria monovolume conta com um teto de vidro fixo e uma série de detalhes inspirados no primeiro Twingo. Remetendo ao design do Twingo original, a traseira tem um vidro ornado com uma moldura preta. Assumindo a mesma forma dos faróis dianteiros, as lanternas traseiras ressaltadas conferem um ar tecnológico ao modelo, sem contar o lado da fonte utilizada para escrever o nome Twingo, localizado no centro da porta do porta-malas. Dando continuidade a um legado iniciado há mais de 30 anos, o Twingo E-Tech electric prototype antecipa o futuro veículo de série da quarta geração do Twingo.