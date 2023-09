Renault Megane E-Tech 100% elétrico chega por R$ 279.900; veja fotos

O Renault Megane E-Tech 100% elétrico chega ao mercado por R$ 279.900. Quer brigar no o Yan Plus da BYD e com o XC40 da Volvo. Mas, sobretudo, mira na imagem de marca. Noutros termos, mostrar do que é capaz, ao exibir design e tecnologia.

O Megane E-Tech se beneficia de uma plataforma inédita voltada a veículos elétricos, a CMF-EV.

“O Megane E-Tech é o primeiro veículo a ser comercializado da fase Renovation aqui no Brasil, que é a segunda fase do plano estratégico mundial Renaulution. É o primeiro veículo que chega com a nova identidade da Renault, refletindo o novo posicionamento da marca no mundo e no Brasil. Com a chegada do Megane E-Tech nós ampliamos a gama Renault E-Tech no País. Nós acreditamos que o E-Tech conecta inovação e tecnologia a um mundo mais sustentável e esta é a nossa visão de futuro na Renault do Brasil”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.